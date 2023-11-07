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18+
07.11.2023 в 18:18

YouTube тестирует новые ИИ-инструменты для видео

Один из них — чат-бот, который отвечает на вопросы о видео и рекомендует похожий контент

YouTube интегрирует генеративный искусственный интеллект в ролики. Компания тестирует обобщение комментариев в «темы» и чат-бот, который отвечает на вопросы о видео.

Для того чтобы пользователям было легче участвовать в дискуссии, искусственный интеллект обобщает большое количество комментариев к видео в «темы». Авторы роликов могут использовать инструмент, чтобы быстрее перейти к обсуждению высказываний к своим видео или черпать вдохновение для создания нового контента на основе того, что обсуждает их аудитория. Удалять можно отдельные комментарии, но не сами «темы». Они формируются только из опубликованных замечаний.

Видеохостинг тестирует функцию на небольшом количестве роликов на английском языке, которые широко обсуждаются пользователями.

Второй инструмент на основе разговорного искусственного интеллекта помогает глубже погрузиться в контент, который смотрит пользователь. Чат-бот отвечает на вопросы о видео и рекомендует похожий контент, не прерывая воспроизведения ролика.

Пока инструмент доступен небольшому количеству людей для просмотра некоторых видеороликов. В ближайшие недели к нему получат доступ на Android-устройствах американские пользователи YouTube Premium.

YouTube видеоролики искусственный интелект
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