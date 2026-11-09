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09.11.2026 в 11:15

«Яндекс Маркет» запустил в приложении прямые эфиры для продвижения и продажи товаров

Блогеры смогут зарабатывать на трансляциях в среднем 5–6 тысяч рублей за час

«Яндекс Маркет» запустил круглосуточные прямые эфиры в мобильном приложении. На первом этапе проводить трансляции смогут блогеры, участвующие в реферальной программе площадки. В дальнейшем функция станет доступна и продавцам, сообщает «Коммерсантъ».

Эфиры размещаются в отдельной ленте, попасть в которую можно с главного экрана приложения. Зрители смогут задавать ведущим вопросы в чате, просить показать товары крупным планом или продемонстрировать их в работе. Из трансляции также можно перейти к подборке товаров и оформить заказ.

За подготовку и проведение эфиров блогеры будут получать вознаграждение независимо от того, совершили ли зрители покупки. По данным «Яндекс Маркета», сейчас средний заработок ведущего составляет 5−6 тыс. руб. за час трансляции. На старте к проекту подключились несколько сотен участников реферальной программы.

Продавцы смогут использовать эфиры для демонстрации товаров, продвижения брендов и акций, а также общения с потенциальными покупателями. В частности, они смогут отвечать на вопросы пользователей и показывать продукцию в действии.

В мае «Яндекс Маркет» запустил «Спешл» — раздел с товарами от продавцов с высоким рейтингом. В разделе собраны персональные рекомендации и редакторские подборки.

Яндекс.Маркет Блогеры E-commerce
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