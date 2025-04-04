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04.04.2025 в 10:40

«Яндекс» запускает расширенную аналитику для Telegram-каналов

Новый инструмент позволит авторам получить портрет своей аудитории

«Яндекс» представил новый инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов, который позволяет авторам глубже понять свою аудиторию. Среди ключевых возможностей — создание портрета подписчиков на основе социально-демографических характеристик, таких как пол, возраст и местоположение.

Инструмент также включает метрики по контенту и рекламе, позволяя отслеживать, какой процент подписчиков просматривает публикации, а также предоставляя данные о росте аудитории и активности канала.

Для тех, кто использует монетизацию через рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ), доступны показатели эффективности рекламных постов, такие как кликабельность и заполняемость рекламных слотов. Кроме того, можно узнать охваты рекламных постов и заработок канала. В компании пояснили, что данные могут использоваться как инструмент для работы с рекламодателями при прямой продаже рекламы.

«Яндекс» запускает расширенную аналитику для Telegram-каналов «Яндекс» запускает расширенную аналитику для Telegram-каналов «Яндекс» запускает расширенную аналитику для Telegram-каналов

Новый инструмент разработан для Telegram-каналов из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Для того чтобы начать использование, необходимо зарегистрировать канал в РСЯ и добавить специального бота. Каналы, уже работающие с «Яндексом», могут получить доступ к аналитике через партнерский интерфейс.

С момента начала тестирования монетизации в 2023 году более 12 тыс. каналов сотрудничают с «Яндексом», а общая сумма доходов владельцев каналов составила 2,2 млрд руб.

Ранее «Яндекс» представил бета-версию сервиса «Нейроэксперт», который объединяет работу с различными типами данных — документами, таблицами, аудио- и видеоматериалами, а также интернет-ссылками.

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