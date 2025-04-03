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03.04.2025 в 09:10

«Яндекс» запустил «Нейроэксперта»

Сервис на основе ИИ поможет анализировать документы, таблицы и ссылки

«Яндекс» представил бета-версию сервиса «Нейроэксперт», который объединяет работу с различными типами данных — документами, таблицами, аудио- и видеоматериалами, а также интернет-ссылками. Об этом сообщает РБК.

Новый инструмент поможет пользователям организовывать информацию в «удобные базы знаний», находить ответы на вопросы и создавать тексты на основе загруженных материалов. Базы знаний в сервисе напоминают папки в облачных хранилищах, которыми также можно делиться по ссылке.

Сервис работает в формате диалога. Пользователь может задавать вопросы по загруженным данным, а нейросеть «Яндекса» анализирует материалы и формирует ответы без добавления сторонней информации. После завершения тестирования в сервисе планируется увеличение лимитов на количество загружаемых файлов и ссылок. Сейчас их можно добавить не более 25.

«Нейроэксперт» ориентирован на студентов, преподавателей, аналитиков и специалистов, работающих с большими объемами информации. Кроме того, он может пригодиться в быту — например, для сравнения товаров перед покупкой или разбора правил настольных игр.

В будущем «Яндекс» планирует расширить функционал для бизнеса, предложив подписную модель и интеграцию on-premise.

За рубежом есть более 30 аналогичных сервисов с поддержкой искусственного интеллекта, однако в «Яндексе» основными конкурентами называют три решения: NotebookLM от Google, Perplexity Spaces и Projects в ChatGPT.

Как утверждают в компании, пока в России этот сегмент развит слабо, хотя спрос на подобные инструменты, особенно в бизнес-среде, заметно растет. «Сервисов, рассчитанных на b2b- и b2e-аудиторию, где представлены обе опции — возможность работы с массивами данных компании и генерация ответов из ссылок, — в России нет. «Яндекс» первый объединит обе функции в одном продукте», — подчеркнули в компании.

Ранее «Яндекс Спорттех» дополнил трансляции матчей РПЛ фитнес-данными.

Яндекс ИИ «Нейроэксперт»
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