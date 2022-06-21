«Яндекс Маркет» начнёт продавать товары для животных под собственным брендом

«Яндекс Маркет» подал заявку в Роспатент — компания намерена зарегистрировать бренд Lapsville, под которым будет развивать собственную торговую марку (СТМ) товаров для животных, включая сухие и влажные корма, консервы, пелёнки и наполнители для туалетов, сообщает ТАСС.

Решение о запуске бренда принято на фоне роста онлайн-продаж зоотоваров: по итогам прошлого года показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим, а в этом году спрос на товары для животных продолжил расти, отметили информагентству в компании.

В «Маркете» Sostav подтвердили подачу заявки в Роспатент: «Под этим названием [Lapsville] мы планируем развивать собственную торговую марку товаров для животных. В будущем под этим брендом может появиться широкий круг товаров, необходимых для ежедневной заботы о питомцах с первых дней их жизни», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Сейчас сервис ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. На вопрос, ведутся ли переговоры с зарубежными поставщиками, в «Маркете» ответили ТАСС, что «рассматривают разные варианты» в зависимости от категории товаров. Дату запуска компания анонсирует отдельно.

По данным NielsenIQ, доля онлайн-продаж зоотоваров за 2021 год почти удвоилась (с 5% до 9% в денежном выражении по сравнению с 2020 годом), а по темпам роста достигла почти 100%, приводит данные информагентство.

О планах наращивать долю СТМ «Маркет» рассказывал осенью 2021 года. Тогда в продаже появились продукты под брендом «Кстати на Маркете» — сейчас под этой СТМ выпускается более 70 позиций товаров.

В марте сервис стал продавать электронику под брендом Commo. Сейчас в продаже сетевые зарядные устройства, но позже должны появиться и другие аксессуары.

Кроме того, в декабре прошлого года маркетплейс запустил в продажу детские товары под СТМ — они продолжат выходить под брендом Junion.