«Яндекс» создает подразделение для покупок в «Алисе»

«Яндекс» создает внутри бизнес-сегмента «Поисковые сервисы и ИИ» новое подразделение, которое сосредоточится на развитии транзакций через голосового ассистента «Алису». Возглавит направление Роман Маресов, ранее курировавший в компании e-commerce и фудтех. Он также останется руководителем «Яндекс Маркета». Об этом Sostav сообщили в компании.

Ключевой задачей команды станет развитие возможностей виртуального ассистента не только в помощи с выбором товаров и услуг, но и в совершении самих покупок по поручению пользователя. В частности, «Алиса» сможет уточнять детали у продавцов, оплачивать покупки с учетом скидок по картам лояльности, отслеживать доставку и взаимодействовать со службой поддержки.

Пользователи смогут оформлять услуги, бронировать путешествия, покупать билеты на мероприятия или заказывать товары непосредственно в чате с ассистентом. Для этого команда будет создавать платформу, которая обеспечит проведение транзакций внутри ИИ-ассистента и развитие пользовательских сценариев выбора, бронирования и оплаты.

По словам Маресова, такие функции требуют от ассистента не только генерации текстовых ответов, но и взаимодействия с различными сервисами и системами. «Алисе» предстоит научиться вызывать функции, заполнять формы и взаимодействовать с другими цифровыми агентами, действующими по поручению пользователей и бизнеса.

Топ-менеджер отметил, что для пользователей покупки через ассистента должны быть удобными, а для компаний — стать новым каналом продаж. По оценке аналитиков «Яндекса», рынок онлайн-транзакций к 2030 году превысит 30 трлн руб. Из них 10% придутся на покупки внутри ИИ-ассистентов.

Сейчас «Яндекс» ведет набор специалистов в направлениях базовых моделей, транзакционных решений и монетизации ИИ, пишет Forbes.

Параллельно компания расширяет применение «Алисы» и в сфере управления жилой инфраструктурой. Proptech-платформа «Домиленд» совместно с девелопером «А101» запускает подписку на сценарии управления зданием для жителей домов.

В рамках сервиса жильцы смогут принимать звонки с домофона на смартфоне, голосом через «Алису» заказывать пропуска для гостей или автомобилей и пользоваться другими функциями «умного дома». Подписка уже тестируется в некоторых жилых комплексах «А101», а в дальнейшем может быть масштабирована на фонд примерно из 20 тыс. квартир.

Как отмечает Forbes, управляющие компании смогут зарабатывать на подписной модели, нарастив доходы «без нагрузки на тариф». «Домиленд» разделит с управляющей компанией выручку от подписки, а доля партнера может составить до 80%. «А101» стал первым партнером «Домиленда».