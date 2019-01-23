«Яндекс» разработал бортовой компьютер для автомобилей

«Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей с предустановленной мультимедийной системой «Яндекс.Авто», с голосовым управлением и сервисами «Яндекса». Устройство устанавливается вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя, сообщили в пресс-службе компании.

Бортовой компьютер позволит водителям подключить автомобиль к интернету. «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода» объединены в интерфейсе, которым удобно пользоваться за рулём. Сервисами можно управлять и с помощью голоса — для этого в «Яндекс.Авто» специально встроили Алису.

«По дорогам страны ездит несколько миллионов автомобилей, которые могут быть подключены к интернету с помощью мультимедийных систем. Мы даём их владельцам возможность использовать в пути современные онлайн-сервисы, например строить маршруты, искать парковки и слушать любимую музыку. Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии», — говорит Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто».

Продажи нового устройства стартуют в Нижнем Новгороде, в дальнейшем его можно будет заказать и в других городах. Бортовой компьютер можно приобрести на сайте auto.yandex, его цена — 29 900 рублей. В неё входит установка устройства в сервисном центре и интернет на полгода. «Яндекс.Музыка» работает в Авто по подписке, которая будет бесплатной в течение первых 6 месяцев.