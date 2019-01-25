«Яндекс» раскрыл ежедневную аудиторию «Алисы»

Ежедневно около 8 млн человек пользуются голосовым помощником «Алиса», сообщает RNS со ссылкой на заявление операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского.

На данный момент 20% всех запросов в «Яндексе» являются голосовыми. Ежемесячная аудитория «Алисы» достигает 30 млн человек. Для сравнения, общая аудитория интернета в России на конец 2018 года составила 90 млн человек в месяц, по оценкам Mediascope.

«Яндекс» представил помощника «Алиса» в октябре 2017 года. С его помощью можно строить маршруты, запрашивать сведения в поиске, управлять различными сервисами и устройствами. Компания внедрила возможность голосового обращения в браузер, домашнюю колонку «Яндекс.Станция» и собственный смартфон «Яндекс.Телефон». В январе «Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей с предустановленной мультимедийной системой «Яндекс.Авто», в которую также интегрировал «Алису».