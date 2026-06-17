«Яндекс» планирует оснастить до 30% гостиничных номеров в России технологиями умного дома

«Яндекс» договорился с рядом гостиниц на юге и в центральной части России о внедрении технологий умного дома в номерной фонд. Компания рассчитывает, что к 2030 году такие решения будут установлены примерно в 30% гостиничных номеров страны. Об этом сообщают «Ведомости».

Пилотное тестирование технологии пройдет в отелях «Голден Тюлип», «Билибин парк», «Абрау Дюрсо Light», «Парк-отель Ples», Marriott Krasnaya Polyana и «Аэростар». Участие в проекте также подтвердили представители Azimut Hotels и курорта «Красная Поляна».

В рамках проекта номера планируется оборудовать станциями «Алиса», которые смогут выполнять функции голосового ассистента и управлять подключенными устройствами, например, кондиционерами или освещением. Решения будут интегрированы в единую систему управления номером.



Соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили уточнила изданию, что в номерах планируется установить сложную систему управления светом, занавесками, шторами, созданием сценарных планов и приведением номера в комфортное состояние для гостя.

В «Яндексе» рассчитывают, что в будущем «Алиса» сможет предлагать гостям дополнительные услуги. Постояльцы смогут пользоваться подпиской «Яндекс плюс» — своей или гостиничной. Все необходимые устройства отель-партнер должен будет приобретать сам. Специальное программное обеспечение, которое нужно для управления в отеле, предоставит «Яндекс» по подписке — от 500 руб. в месяц за номер.