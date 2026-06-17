Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.06.2026 в 09:00

«Яндекс» планирует оснастить до 30% гостиничных номеров в России технологиями умного дома

Пилотные проекты стартуют в нескольких регионах страны

«Яндекс» договорился с рядом гостиниц на юге и в центральной части России о внедрении технологий умного дома в номерной фонд. Компания рассчитывает, что к 2030 году такие решения будут установлены примерно в 30% гостиничных номеров страны. Об этом сообщают «Ведомости».

Пилотное тестирование технологии пройдет в отелях «Голден Тюлип», «Билибин парк», «Абрау Дюрсо Light», «Парк-отель Ples», Marriott Krasnaya Polyana и «Аэростар». Участие в проекте также подтвердили представители Azimut Hotels и курорта «Красная Поляна».

В рамках проекта номера планируется оборудовать станциями «Алиса», которые смогут выполнять функции голосового ассистента и управлять подключенными устройствами, например, кондиционерами или освещением. Решения будут интегрированы в единую систему управления номером.

Соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили уточнила изданию, что в номерах планируется установить сложную систему управления светом, занавесками, шторами, созданием сценарных планов и приведением номера в комфортное состояние для гостя.

В «Яндексе» рассчитывают, что в будущем «Алиса» сможет предлагать гостям дополнительные услуги. Постояльцы смогут пользоваться подпиской «Яндекс плюс» — своей или гостиничной. Все необходимые устройства отель-партнер должен будет приобретать сам. Специальное программное обеспечение, которое нужно для управления в отеле, предоставит «Яндекс» по подписке — от 500 руб. в месяц за номер.

Яндекс Россия Туризм Гостиницы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.