«Яндекс Маркет» запустил аналог TikTok

«Яндекс Маркет» запустил направление социальной коммерции (social ecom): магазины и бренды теперь смогут размещать на маркетплейсе «шоты» — короткие видео длительностью от пяти секунд до минуты с товарами, которые сразу можно купить. Маркетплейс будет показывать ролики на главной странице в приложении, в бесконечной ленте и на карточке с предложением от конкретного продавца. Формат станет дополнительным каналом продаж для предпринимателей, рассказали Sostav в компании.

Продавцы и представители брендов могут снимать и загружать шоты с известными блогерами для повышения охватов. Сервис предлагает снимать распаковку товаров и обзоры на них, а также пользоваться механиками инфлюенс-маркетинга. В будущем покупатели и блогеры смогут самостоятельно размещать такие ролики.

Также покупатели смогут ставить лайки понравившимся шотам и подписываться на видео от продавцов. Поставщики смогут добавлять ролики к своему товару, чтобы покупатели переходили из видео сразу к карточке с предложением и в подборку шотов на площадке. Видео ранжируются по популярности — числу просмотров, лайков, комментариев и переходов в покупки.

Возможность размещать шоты станет доступна всем продавцам на «Маркете» до конца этой недели. Части аудитории уже видны ролики, для всех пользователей функция запустится до конца года.

В апреле такой формат появился у маркетплейса Ozon. Раздел «Моменты» стал лентой, в которой пользователи и продавцы могут делиться собственным контентом. Её можно использовать как дополнительную точку контакта с покупателями, а в будущем и привлекать блогеров для создания нативного контента, считают в компании.