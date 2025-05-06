Согласно результатам опроса, проведенного «Яндекс Маркетом», 57% продавцов на маркетплейсах используют внешнюю рекламу для продвижения своих товаров. Чаще всего к этому инструменту прибегают представители среднего и крупного бизнеса — в семи из 10 случаев. Опрос охватил более 1 тыс. респондентов, включая действующих селлеров трех крупнейших маркетплейсов и тех, кто только планирует начать продажи на онлайн-площадках. Об этом сообщает New Retail.

Более 80% действующих продавцов отметили, что внешняя реклама — будь то трафик из «Яндекс Директа», размещения у блогеров или прямые ссылки на товары — способствует росту оборота. Кроме увеличения продаж, инструмент помогает повысить вовлеченность покупателей: почти половина респондентов (48%) заявили о росте количества контактов с их магазинами.

Участники опроса также указали на ряд преимуществ внешней рекламы по сравнению с внутренним продвижением. Так, 46% считают, что конкуренция за внимание покупателя во внешних каналах ниже. При этом треть предпринимателей (30%) отметили, что привлечение трафика может быть дешевле, особенно при сотрудничестве с блогерами по бартерной модели.

Основной проблемой в работе с внешним трафиком продавцы называют сложности с анализом его эффективности — об этом сообщили 48% респондентов. Чтобы восполнить нехватку знаний, предприниматели проходят обучающие курсы от маркетплейсов (48%) и блогеров-экспертов (34%). Однако среди будущих продавцов интерес к обучению пока ниже — 33% из них вообще не проходили обучение по внешнему трафику, тогда как среди действующих селлеров таких всего 19%.

Ранее в приложении «Яндекс Маркета» появился чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта (ИИ). Решение поможет пользователям решать задачи, связанные с выбором товаров, без необходимости искать информацию в других источниках.