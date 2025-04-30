«Яндекс Маркет» запустил для покупателей чат с ИИ-ассистентом

В приложении «Яндекс Маркета» появился чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он поможет пользователям решать задачи, связанные с выбором товаров, без необходимости искать информацию в других источниках. ИИ-ассистент способен подбирать продукцию по запросам, предоставлять информацию о преимуществах и сравнивать несколько позиций. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ассистент работает в бета-режиме на базе нейросети YandexGPT 5 Pro, дообученной с использованием данных о товарах маркетплейса, включая отзывы пользователей. ИИ-помощник уже способен разбираться в характеристиках продукции, предлагать альтернативы и объяснять различия между товарами. Кроме того, он персонализирует рекомендации, учитывая предпочтения покупателя.

Отмечается, что в чате можно задать любые вопросы о различных категориях товаров, таких как бытовая техника, электроника, одежда и спортивный инвентарь. Чат с ассистентом доступен пользователям через основную панель навигации. История общения хранится в приложении ограниченное время.

В будущем функциональность ассистента будет расширяться. Планируется, что он поможет не только с выбором товаров, но и с другими задачами, такими как обращение в службу поддержки или помощь в организации повседневных дел. «Яндекс» также готовит запуск аналогичных ассистентов для других сервисов, таких как «Еда» и «Лавка».

Ранее продавцы «Маркета» получили возможность настроить автоматическое управление бюджетом на продвижение. Теперь селлеры смогут задать долю от оборота товаров, которую они готовы потратить на эти цели.