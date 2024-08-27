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27.08.2024 в 09:00

Родители стали чаще заказывать товары к школе онлайн

На подготовку ребенка к учебному году респонденты планируют потратить в среднем до 40 тысяч рублей

Большинство опрошенных россиян (70 %) назвали ключевой задачей перед 1 сентября поиск товаров с выгодными ценами. В этом году меньше родителей боятся не уложиться в запланированный бюджет, чем в 2023 году — 24% против 35% соответственно. Таковы данные опроса «Яндекс Маркета», его результаты есть в распоряжении Sostav.

Согласно результатам исследования, на покупку необходимых к школе вещей — одежды и рюкзаков, девайса, учебников, канцелярских принадлежностей и прочего — опрошенные родители планируют потратить в среднем до 40 тыс. руб. Старшеклассников рассчитывают подготовить к учебному году примерно за 42 тыс. руб., а учеников начальных классов — за 36 тыс. руб.

Кроме поиска выгодных товаров, 47% респондентов переживают за то, как найти время для похода в магазин с ребенком. Поэтому родители все чаще выбирают онлайн-покупки к школе. Среди преимуществ такого шопинга, по мнению опрошенных, — экономия времени. Так ответили 60 % участников опроса.

По этой же причине на «Яндекс Маркете» растут заказы с быстрой доставкой по клику: в августе такой услугой при покупке школьных товаров пользовались в три раза чаще, чем годом ранее. Почти половина опрошенных родителей (49%) отмечают, что выбирают онлайн-площадки за возможность купить все в одном месте, а 44% респондентов привлекают скидки и бонусы.

Популярность онлайн-покупок при подготовке к учебному году подтверждает и аналитика продаж на «Яндекс Маркете». С начала августа покупатели заказали на маркетплейсе вдвое больше товаров для школы, чем за аналогичный период год назад.

В числе наиболее популярных запросов в преддверии учебного года — детская одежда и обувь, число заказов в категории за август выросло в пять раз год к году. Школьные принадлежности — канцелярские товары и рюкзаки — заказывали чаще на 127% и 78% соответственно.

В опросе «Яндекс Маркета» приняли участие 1 тыс. родителей по всей России. Исследование проводилось в августе 2024 года.

школа скоро в школу
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