«Яндекс Маркет» не будет размещать на уникальном контенте продавцов предложения других магазинов

«Яндекс Маркет» представил новый способ «защиты контента» продавцов. С 15 августа все фото, видео, названия и описания товаров, которые магазины создают сами, сервис будет размещать только в предложениях авторов соответствующих материалов. «Маркет» не будет размещать предложения других магазинов на уникальном контенте продавцов. Это поможет им «выделиться среди конкурентов на сервисе и привлекать к своему предложению больше покупателей», пояснили Sostav в компании.

Также пользователям будут отдельно показываться отзывы на товар, оценки и рейтинг у продавца — они будут привязываться к конкретному предложению. До этого характеристики объединялись, теперь у каждого магазина будут свои оценки. На них не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов, подчеркнули в «Яндексе».

Если предложение продавца окажется выгоднее конкурентов, то «Маркет» покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию.Контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения. Во время продвижения товара на площадке и на странице магазина сервис также будет показывать тот контент, который добавил сам магазин.

В ближайшее время «Маркет» также предложит продавцам дополнительные места в выдаче, где они смогут использовать свой контент, заверили в компании.

Ранее «Яндекс Маркет» начал размещать у себя витрины зарубежных магазинов. До конца года площадка планирует привлечь до тысячи продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС.