«Яндекс фабрика» открыла первый магазин

«Яндекс фабрика» (производственное подразделение «Яндекса») открыла первый временный офлайн-магазин своего бренда одежды Muted в ТРЦ «Авиапарк». Его площадь — около 40 м2, работать он будет до конца января, сообщают «Ведомости».

До этого продукция «Яндекс фабрики» продавалась только онлайн — на «Яндекс Маркете», Ozon, Wildberries и Lamoda. Компания планирует в 2026 году открыть несколько офлайн-точек других своих брендов, а при успешных результатах — запустить десятки подобных поп-апов. В дальнейшем возможен запуск и постоянных магазинов.

По словам представителя компании, поп-апы позволят компании протестировать офлайн-модель, а покупателям — познакомиться с ассортиментом ретейлера.

Аналитики отмечают, что эксперимент с офлайном поможет «Яндексу» повысить узнаваемость брендов и протестировать формат. Однако масштабной розничной сети эксперты пока не ожидают — проект рассматривается скорее как маркетинговый шаг.

Собственные торговые марки «Яндекс» начал развивать в 2022 году — среди них Lunnen, Commo и Tuvio. С 2024 года они объединены под управлением «Яндекс фабрики». По данным компании, за январь-октябрь 2025 года продажи выросли более чем в четыре раза, особенно быстро развивается категория одежды и обуви.