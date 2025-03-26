Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2025 в 05:40

«Яндекс» начал продавать товары под СТМ на сторонних маркетплейсах

Их продажи на «Яндекс маркете» выросли в 10 раз.

Производственное подразделение «Яндекса», «Яндекс фабрика», начала продавать товары под СТМ на других площадках. В частности, бренды компании представлены на Lamoda, Ozon и Wildberries, а также в интернет-магазинах «Всеинструменты.ру» и «Сантехника-онлайн». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сейчас у «Яндекс фабрики» 10 собственных брендов и около 3 тыс. товаров. Ранее они продавались только на «Яндекс маркете» — там их продажи по итогам 2024 года выросли в 10 раз. Выход на другие площадки, по словам представителя компании, позволит расширить каналы дистрибуции и привлечь новую аудиторию.

Среди товаров, выпускаемых «Яндекс фабрикой», — одежда Muted, детские товары Junion, товары для дома Pragma, бытовая техника Tuvio, электроника Lunnen, аксессуары Commo, зоотовары Lapsville, инструменты и техника для дома и дачи Nocord.

Собственные марки есть и у других маркетплейсов. Например, Ozon выпускает товары для дома Ozon Home, для детей — Loomy Baby, телевизоры Hartens. Wildberries производит технику под брендом Razz, которая также продается и на других маркетплейсах.

Яндекс СТМ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.