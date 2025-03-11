«Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», представила первую детскую коллекцию одежды под брендом Junion. В линейку вошли футболки, свитшоты, брюки, куртки и другие предметы гардероба для детей от 18 месяцев до 7 лет. Одежда позиционируется в среднем ценовом сегменте и ниже, с ценами от 699 до 4 999 руб. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там добавили, что материалы и крой вещей прорабатывались с учетом потребностей детей и мнений их родителей. Например, в ассортименте есть футболки из хлопка с водонепроницаемой обработкой, утепленные свитшоты и брюки, а также легкая верхняя одежда из софтшелла. Все ткани проходят тестирование на усадку и устойчивость цвета, а готовые изделия — сертификацию.

Детская коллекция одежды Junion доступна на «Яндекс Маркете», в дальнейшем товары бренда появятся и на других площадках.

Запуск Junion продолжает развитие fashion-направления «Яндекс Фабрики». Осенью 2024 года компания начала продажи вещей для мужчин и женщин своего бренда Muted. В условиях роста спроса на детскую одежду — по данным «Яндекс Маркета», в 2024 году продажи в этом сегменте удвоились — компания планирует расширять линейку. В частности, уже ведется работа над капсульной коллекцией школьной формы, а также над одеждой для малышей от трех до 18 месяцев.



Напомним, «Яндекс Маркет» анонсировал запуск товаров для детей СТМ — Junion — в 2022 году. Тогда отмечалось, что маркетплейс будет производить автокресла, беговелы, продукцию для творчества и другие аксессуары.