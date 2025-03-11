Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.03.2025 в 09:00

«Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion

В ассортименте представлены футболки, свитшоты, брюки, куртки и другие предметы гардероба

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», представила первую детскую коллекцию одежды под брендом Junion. В линейку вошли футболки, свитшоты, брюки, куртки и другие предметы гардероба для детей от 18 месяцев до 7 лет. Одежда позиционируется в среднем ценовом сегменте и ниже, с ценами от 699 до 4 999 руб. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там добавили, что материалы и крой вещей прорабатывались с учетом потребностей детей и мнений их родителей. Например, в ассортименте есть футболки из хлопка с водонепроницаемой обработкой, утепленные свитшоты и брюки, а также легкая верхняя одежда из софтшелла. Все ткани проходят тестирование на усадку и устойчивость цвета, а готовые изделия — сертификацию.

«Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion

Детская коллекция одежды Junion доступна на «Яндекс Маркете», в дальнейшем товары бренда появятся и на других площадках.

«Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion «Яндекс Фабрика» запустила детскую коллекцию одежды под брендом Junion

Запуск Junion продолжает развитие fashion-направления «Яндекс Фабрики». Осенью 2024 года компания начала продажи вещей для мужчин и женщин своего бренда Muted. В условиях роста спроса на детскую одежду — по данным «Яндекс Маркета», в 2024 году продажи в этом сегменте удвоились — компания планирует расширять линейку. В частности, уже ведется работа над капсульной коллекцией школьной формы, а также над одеждой для малышей от трех до 18 месяцев.

Напомним, «Яндекс Маркет» анонсировал запуск товаров для детей СТМ — Junion — в 2022 году. Тогда отмечалось, что маркетплейс будет производить автокресла, беговелы, продукцию для творчества и другие аксессуары.

Junion Яндекс Фабрика деская одежда
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.