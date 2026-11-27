«Яндекс» до конца 2026 года запустит пилотную доставку заказов с помощью роботов-гуманоидов. На первом этапе она будет работать в четырех локациях, сообщили «Коммерсанту» два источника на ИТ-рынке.

Предполагается, что гуманоиды будут работать совместно с роверами: роботы-доставщики привезут заказ к входу в здание, а человекоподобные машины доставят его непосредственно до рабочего места сотрудника.

В «Яндексе» подтвердили тестирование доставки заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест, но подробности проекта пока не раскрыли.

Эксперты отмечают, что гуманоиды пока ограничены в грузоподъемности и способности самостоятельно преодолевать препятствия. Кроме того, остается нерешенной проблема полной автономности, поскольку даже небольшая доля ошибок ИИ может приводить к сбоям при выполнении задач.

По оценкам аналитиков, в ближайшие годы проект вряд ли станет массовым коммерческим решением из-за высокой стоимости роботов. Сейчас пилот скорее позволит «Яндексу» отработать технологии физического ИИ, накопить данные и сформировать компетенции для дальнейшего развития роботизированной доставки.

В 2025 году сообщалось, что «Яндекс» займется разработкой софта для роботов-гуманоидов и сможет в дальнейшем начать их производство.