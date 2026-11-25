Поколение Альфа — дети, родившиеся после 2010 года. Они выросли в интернете, активно создают контент и влияют на семейные покупки сильнее, чем любое поколение до них. Для брендов это означает важный сдвиг: коммуникация с детьми больше не может строиться через демонстрацию рекламы. Об актуальных каналах, механиках и инсайтах поведения рассказал Sostav Павел Таргашин, директор по развитию бизнеса диджитал-агентства Fistashki , партнера Likee в России.

Новая семейная динамика: от диктата к соавторству и двойной аудитории

Маркетологи долгое время воспринимали детей как вторичную аудиторию, направляя все рекламные бюджеты исключительно на родителей. Поколение Альфа и их родители-миллениалы полностью ломают эту схему.

В маркетинге товаров для детей сформировался подход двойной аудитории. В этой модели ребенок выступает в роли инициатора и вдохновителя покупки, а родитель — в роли финансового фильтра и плательщика.

Как распределяется влияние в семье:

80% родителей признают, что дети от 3 лет напрямую влияют на выбор продуктов питания, сладостей и снеков.

74% родителей детей от 9 до 11 лет участвуют в совместном выборе ресторанов, досуга и маршрутов для семейных поездок под влиянием рекомендаций ребенка.

70% девочек от 13 до 16 лет в России уже имеют собственную банковскую карту и совершают автономные онлайн-покупки.

82% брендов, которые выбирает поколение Альфа, становятся любимыми и у их родителей.

Трансформация родительского контроля

Родители-миллениалы изменили отношение к цифровой жизни своих детей. В отличие от предыдущих поколений, они не пытаются полностью изолировать ребенка от гаджетов. 71% родителей считают, что время у экрана помогает лучше подготовить ребенка к современному миру.

При этом 65% родителей продолжают модерировать и редактировать онлайн-ленту детей — просматривают видео вместе с ними или заходят под детскими учетными записями, чтобы убедиться в безопасности контента. Для бренда это сигнал: чтобы пройти фильтр родителя, диджитал-механика должна быть не только яркой для ребенка, но и абсолютно прозрачной и понятной для взрослого.

Альфа — первое поколение цифровых креаторов

Если предыдущие поколения в интернете в основном потребляли контент, то представители поколения Альфа с раннего возраста создают его сами.

По данным аналитиков «ВКонтакте», почти половина представителей поколения Альфа регулярно создают диджитал-контент: снимают видео, делают мемы, ведут блоги, монтируют ролики и экспериментируют с визуальными форматами. Для них интернет — это пространство самовыражения.

Поэтому традиционная реклама работает хуже. Альфа не хотят быть зрителями. Они хотят участвовать:

снимать свои версии роликов;

использовать брендированные эффекты;

повторять тренды;

проходить челленджи;

становиться частью историй бренда.

Контент без возможности взаимодействия просто пролистывается.

Куда идти бренду, чья целевая аудитория — дети и подростки?

61% представителей поколения Альфа признаются, что именно соцсети вызывают у них желание купить товар — это выше, чем влияние сверстников (56%) или ТВ-рекламы (48%). Из-за трансформации рекламного рынка (ограничения в TikTok, отключение официальной монетизации на YouTube в РФ) бренды больше не могут опираться на одну площадку. Успешная стратегия строится на экосистемном медиамиксе, где каждый канал закрывает свою задачу.

1. Зона семейного совместного просмотра: «VK Видео», Rutube, YouTube

Видеохостинги удерживают 94% охвата среди детей и подростков. Они выполняют роль главного семейного экрана, объединяя функции стриминга и соцсети. Для родителей это привычная и понятная среда, где сохраняется высокое чувство контроля.

Как работать: запускать нативные интеграции у детских и семейных блогеров, сочетая длинные видеообзоры со спецвыпусками и вертикальными короткими роликами («VK Клипы», Rutube Shorts).

2. Платформы UGC и игрового интерактива: Likee

За созданием собственного контента, самовыражением и участием в челленджах аудитория идет на UGC-платформы. Одной из ключевых точек концентрации аудитории в РФ остается соцсеть Likee (порядка 15 млн активных пользователей в месяц, из которых около 40% — подростки от 13 до 17 лет).

Площадка предлагает механики, интегрированные в естественное поведение пользователя:

Отсутствие рекламного давления: вместо баннеров используются хештег-челленджи, брендированные танцы, AR-маски и игровые лендинги с миссиями.

Нативность и юридическая безопасность: рекламный инвентарь работает стабильно внутри российского правового поля.

Высокая доля UGC: пользователи активно снимают видео с продуктами брендов-партнеров (в Likee уже работают крупные игроки: «Х5», «Магнит», Kari, «Союзмультфильм», LOL Surprise, Actimuno и другие).

3. Метавселенные как новые социальные хабы: Roblox и Minecraft

Для Альфа игры давно перестали быть просто развлечением — это их основные социальные площадки для встреч с друзьями после школы. По данным исследований, 43% детей отдают предпочтение Roblox, а 58% — Minecraft.

Как работать: создавать брендированные миры, запускать цифровые предметы (скины, мерч), которые дают игроку реальный социальный статус внутри цифрового сообщества.

Какие механики работают с Альфа

Для маркетинговой стратегии крупного бренда работа с поколением Альфа — это переход от трансляции ценностей к совместному творчеству. Чтобы завоевать доверие самых цифровых, но при этом самых скептичных потребителей, необходимо внедрять глубокие механики, основанные на иммерсивности и искренности.

1. Ставка на микроинфлюенсеров

Культ недосягаемых блогеров-миллионников уходит в прошлое. 76% родителей отмечают, что для их детей релевантность темы и полезность контента намного важнее звездного статуса автора. 70% представителей поколения Альфа не испытывают сильной привязанности к конкретным персонам — они смотрят то, что отвечает их сиюминутному хобби (будь то кастомизация кед, сборка ПК или прохождение конкретного уровня).

Пример: вместо разовых и дорогих интеграций у селебрити бренд VOIS построил внутреннюю контент-машину, задействовав пулы микроинфлюенсеров и штатных креаторов. Они непрерывно штампуют сотни простых, шаблонизируемых видео, превращая продукт в постоянный и знакомый элемент ленты. Такой системный подход полностью снимает зависимость от звездных фамилий, снижает стоимость контакта и превращает маркетинг из разовой акции в масштабируемый операционный процесс.

2. Визуальная контентоемкость продукта

Внешний вид продукта и его вайбовость становятся главными факторами выбора даже в классическом FMCG. Продукт изначально должен создаваться с прицелом на съемку видео: яркие сочетания, необычная текстура, скрытые пасхалки на упаковке, QR-коды с переходами в маски.

Пример: сервис доставки «Самокат» поддержал запуск линейки азиатских продуктов лимитированной коллекцией блайндбоксов с секретными игрушками внутри. Бренд задействовал трендовый формат «мистери-боксов» (в стиле Лабубу), где интрига и элемент сюрприза мотивируют детей снимать распаковки и делиться ими в соцсетях. В результате покупка FMCG-товаров превратилась в вирусный игровой опыт, объединяющий детский фан и совместный семейный заказ.

3. Инструменты для UGC

Бренд выступает не в роли лектора, а в роли поставщика конструктора для творчества (предоставляет вирусный трек, маску, эффект или концепт челленджа).

Пример: спецпроект бренда Actimuno в Likee. Бренд запустил геймифицированный челлендж с маскотами, где дети выбирали героя с упаковки и прямо в видео отбивались от вирусов под динамичный джингл. Проект собрал 86 тыс. участников и более 78 млн просмотров.

4. Нативная интеграция в метавселенные

Игры для Альфа — это не развлечение, а пространство для жизни. Почти половина опрошенных представителей поколения Альфа заявили, что предпочитают игры, которые помогают им строить или создавать. 43% предпочитают Roblox, а 58% — Minecraft.

Бренду нужно стать частью механики игры: создавать брендированные миры и цифровых аватаров, которые дают игроку социальный статус внутри сообщества. Социальная активность в выходные дни вырастает на 71%, и это золотое время для интеграций.

Пример: космический ивент сети «Дикси» в Minecraft. Бренд построил интерактивное пространство внутри популярной игры, где дети выполняли задания, получали виртуальные бонусы и одновременно изучали базовые правила экологичного и разумного потребления.

5. Эдьютейнмент (Edutainment) и снятие родительской тревоги

Поколение Альфа отличается высоким уровнем цифровой грамотности и запросом на социальную пользу (около 59% представителей поколения Альфа хотят делать мир лучше). Лучшие проекты соединяют обучение с интерактивом.

Пример: проект «Финансовая культура» от Банка России и агентства Fistashki. Для обучения детей безопасности в сети был запущен танцевальный челлендж #янеповедусь в Likee, а для родителей — экспертные посты в Telegram. Дети разучивали танец под трек с правилами защиты от мошенников (60 млн просмотров, 54 тыс. UGC), а родители получили понятный инструмент для разговора с ребенком о безопасности.

Что это значит для маркетинга

В 2027 году горизонт планирования должен сместиться от охватных кампаний к созданию экосистем вовлечения. Поколение Альфа закрепится как полноправный участник рыночных отношений, который принимает решения без оглядки на родителей.

Реклама должна перестать быть прерыванием и стать либо инструментом для творчества (UGC-конструкторы, треки, маски), либо полезным опытом внутри метавселенных (Roblox, Minecraft). Ключевой маркер успеха — это контентоемкость продукта: насколько органично он вписывается в кадр или геймплей ребенка, давая ему социальный статус среди сверстников.