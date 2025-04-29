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29.04.2025 в 05:40

«Яндекс» займется созданием гуманоида

Роботы будут использоваться для помощи в быту и на производстве

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«Яндекс» займется разработкой софта для роботов-гуманоидов. Проект будет частью направления автономного транспорта в подразделении Yandex B2B Tech, сообщает РБК.

В 2025 году на эти цели выделят 330 млн руб. с возможностью увеличения. Сотрудники компании с помощью собственных наработок в области искусственного интеллекта, машинного обучения и автономного транспорта планируют создать ПО, которое обеспечит базовую подвижность и адаптацию гуманоидов к реальной среде. Роботов научат ходить, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить через турникеты, поднимать и переносить груз.

В дальнейшем команда планирует выйти на полный цикл разработки гуманоидов. Такие роботы не требуют создания специальной инфраструктуры: человекоподобная форма позволяет им работать в тех же условиях, в которых работают люди. Потенциальными сферами применения станут обеспечение логистики внутри зданий, обход промышленных объектов, помощь в быту и на производстве.

Сейчас человекоподобные роботы находятся на ранних стадиях разработки, но за последние несколько лет некоторые такие машины уже начали применять. Boston Dynamics в апреле 2024 года представила своего человекоподобного робота Atlas2. Аналогичный проект есть и у Илона Маска — его компания Tesla разрабатывает робота Optimus. До этого аналогичный проект — CyberOne — представила Xiaomi.

Яндекс гуманоид
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