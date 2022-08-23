«Яндекс» будет продавать бытовую технику под СТМ

«Яндекс» регистрирует товарные знаки Tuvio и Vionic, которые планирует использовать для продаж различной бытовой техники. Обе заявки находятся на рассмотрении Роспатента, сообщают «Ведомости».

Развивать продажи электроники под собственными брендами будет «Яндекс Маркет». Среди товаров, для которых может использоваться бренды — плиты, роботы-пылесосы, кофемашины, холодильники, микроволновки, электрочайники, а также шлем виртуальной реальности и перчатки для него.

Компания уже ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по производству техники, отметил собеседник издания, не раскрыв детали. По его словам, в марте 2022 года «Маркет» уже начал выпускать аксессуары для смартфонов под собственным брендом Commo. Под этой маркой продаются сетевые зарядные устройства и кабели.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в настоящее время ситуация на российском рынке представляет собой хорошую возможность для запуска собственных марок. По данным GfK, за прошлый год продажи товаров под СТМ составили более 60 млрд руб., что на 42% больше, чем было в 2020 году.

О намерении развивать продажи электроники под собственными брендами весной сообщили также «Сбер» и Ozon. Банк представил линейку умных телевизоров под брендом Sber, а Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens и сообщал о планах выпуска свыше 100 тыс. телевизоров для продажи на своей платформе.