По данным аналитического центра НАФИ, в 2025 году исследования и аналитику в маркетинге использовали лишь 28% компаний малого и среднего бизнеса. Во многих случаях предприниматели продолжают опираться на собственные наблюдения, мнения клиентов и информацию из открытых источников. Эти данные могут быть полезны, но не всегда позволяют увидеть полную картину. Дополнить их помогают исследования. Как выбрать подходящий метод и получить результаты, которые действительно помогут принять бизнес-решение, рассказала Наталия Кладова, руководитель отдела мониторинга и аналитики Sidorin Lab.

Что можно исследовать

Исследование конкурентов помогает бизнесу определить положение на рынке и найти возможности для развития. Для этого важно изучать не только ассортимент, цены и рекламные предложения других компаний, но и то, как они привлекают клиентов, выстраивают коммуникацию и какие потребности аудитории пока не закрывают.

Например, в 2025 году рекрутинговое агентство «Кадры Онлайн» совместно с агентством «В точку» провело исследование рынка и десяти конкурентов. Специалисты сравнили услуги, цены, позиционирование, способы привлечения клиентов и особенности коммуникации. Результаты легли в основу маркетинговой стратегии и помогли определить направления развития бизнеса.

Отдельного внимания заслуживает исследование репутации компании: анализ отзывов, комментариев и упоминаний позволяет выявлять проблемы, которые могут влиять на отношение клиентов, а также оценивать качество публичных коммуникаций.

Так, компания «Лемана ПРО» совместно с Brand Analytics проанализировала обсуждения бренда в социальных сетях. Выяснилось, что 70% комментариев в собственных сообществах компании были негативными, тогда как среди всех упоминаний бренда доля негатива составляла лишь 5%. Более глубокий анализ помог скорректировать работу с обратной связью, в результате чего доля позитивных упоминаний выросла с 7% до 18%.

При запуске нового продукта или выходе на другую аудиторию необходимо понять, кто станет покупателем, какие потребности определяют спрос и что влияет на решение о покупке. При этом исследование может помочь не только с выбором продукта или стратегии продвижения, но и с определением подходящего языка коммуникации.

В совместном исследовании Sidorin Lab и ESTILAB мы изучили более 15 тыс. сообщений подростков об уходе за кожей, самооценке и отношении окружающих. Анализ показал, что в 27,9% публикаций встречались темы комплексов и давления, а в 6,6% — травли. На основе этих данных были разработаны рекомендации по коммуникации с подростками: как обсуждать уход за проблемной кожей, не усиливая неуверенность аудитории.

Как выбрать метод исследования

Метод исследования нужно выбирать исходя из задачи компании: качественные методы помогают понять причины и мотивы, количественные — измерить спрос и проверить гипотезы. При этом каждый метод имеет свои ограничения, которые важно учитывать при интерпретации результатов.

Если необходимо узнать, что люди думают о продукте, подойдет мониторинг социальных медиа. Анализ естественных обсуждений без заранее заданных вопросов помогает обнаружить повторяющиеся жалобы, новые потребности и ранее незамеченные темы.

Когда нужно выяснить причины определенного поведения, эффективнее проводить глубинные интервью и фокус-группы. Они помогают разобраться, почему покупатели отказываются от продукта, выбирают конкурентов или негативно оценивают отдельные характеристики услуги. Выборка в них небольшая, поэтому по результатам нельзя считать долю клиентов с тем или иным мнением.

Опросы позволяют проверить, насколько распространено выявленное мнение среди определенной аудитории. Для этого важна достаточная и релевантная выборка: опрос случайных людей или малого числа клиентов может не отражать реальную ситуацию. Кабинетные исследования помогают оценить ситуацию на рынке, изучить доступную статистику, отраслевые отчеты и деятельность конкурентов, то есть опираются на уже собранные другими данные.

На практике эти методы дополняют друг друга. Например, мониторинг может выявить повторяющиеся жалобы на обслуживание, интервью помогут разобраться в причинах недовольства, а опрос покажет, насколько проблема распространена среди клиентов.

Что можно исследовать самостоятельно, а когда нужны специалисты

Начать можно с анализа открытых данных на геосервисах, сайтах отзывов, маркетплейсах, форумах и в социальных сетях. Я рекомендую изучать упоминания как минимум за месяц, а если их немного — за более длительный период. Собранные сообщения стоит занести в таблицу, указав дату, источник, тему и тональность. При необходимости можно также отмечать конкретный продукт или филиал. Это поможет выявить повторяющиеся проблемы и проследить их динамику.

Самостоятельно можно проводить интервью с клиентами, чтобы выяснить причины выбора продукта и основные барьеры при покупке. Для первоначальной оценки рынка подойдет кабинетное исследование на основе открытой статистики и отраслевых отчетов.

У самостоятельных исследований есть ограничения: например, при ручном мониторинге компания изучает преимущественно известные ей площадки, тогда как значительная часть обсуждений может происходить за пределами собственных каналов коммуникации. По нашим оценкам, при ручном поиске охват информации составляет лишь 15−20% от массива, доступного при использовании специализированных инструментов.

Если бизнесу необходимо регулярно отслеживать обсуждения бренда, следующим этапом может стать подключение системы мониторинга. Она автоматизирует сбор и классификацию упоминаний, позволяет анализировать их динамику и сравнивать данные из разных источников. Однако для полноценного исследования специалисту необходимо проверить качество данных, разобраться в причинах изменений и определить, какие результаты требуют внимания руководства.

Привлекать внешних исследователей имеет смысл, когда бизнесу требуется комплексный анализ, регулярное наблюдение за рынком или независимая оценка ситуации, а собственных ресурсов и компетенций для этого недостаточно.

Ошибки, которые искажают результаты

Первая распространенная ошибка — делать масштабные выводы на основе единичных сообщений. Представим ситуацию: покупатель публикует эмоциональную жалобу, после чего руководство компании решает изменить продукт, пересмотреть цены или заменить сотрудника. Подобная реакция может оказаться преждевременной, потому что отдельный комментарий еще не говорит о системной проблеме.

Для объективной оценки ситуации необходимо изучить частоту аналогичных обращений, их содержание и динамику за несколько периодов. Если жалоба появилась один раз и больше не повторялась, речь может идти о частном случае. Если же пользователи возвращаются к одной проблеме из месяца в месяц и количество подобных жалоб растет, это может сигнализировать об ухудшении качества продукта или обслуживания.

Вторая ошибка связана с выбором источников. Предприниматель может регулярно читать комментарии в корпоративном телеграм-канале и делать вывод, что клиенты довольны. При этом аудитория бренда далеко не всегда отражает мнение всех покупателей, и на независимых площадках картина может отличаться. Поэтому исследование должно учитывать разные источники, а выводы необходимо проверять на достаточном объеме данных.

Когда исследование можно считать завершенным

Теоретически исследование можно продолжать бесконечно, однако бизнес работает в условиях ограниченного времени и бюджета. Чтобы понять, когда собранных данных достаточно для принятия решения, рекомендую ориентироваться на несколько критериев:

отвечает ли исследование на первоначальный бизнес-вопрос;

сохраняются ли основные выводы при расширении данных и подтверждаются ли они разными источниками;

понятны ли ограничения проведенного анализа и можно ли на его основе принять конкретное решение.

Если компания получила достаточно подтверждений для выбора дальнейших действий, исследование выполнило свою задачу. Дополнительные данные могут повысить точность оценки, но их получение должно быть оправдано стоимостью и значимостью самого решения.