Российский рынок чаевых активно растет и оценивается более чем в 60 млрд рублей в год. Однако если раньше эта культура ассоциировалась преимущественно с общепитом, то сегодня клиенты все чаще благодарят сотрудников компаний сегмента люкс. Анализ благодарностей и отзывов может помочь понять, за что покупатели ценят сервис и как персональное внимание связано с их лояльностью. О том, как использовать эти данные для развития клиентских отношений и повышения пожизненной ценности клиента (LTV), рассказывает Оксана Белякова, управляющий директор «Нетмонет».

Трансформация клиентского опыта в премиальном сегменте

За первое полугодие 2026 года, по внутренним данным «Нетмонет», количество цифровых чаевых в премиальной рознице выросло в шесть раз. Поблагодарить сотрудников таким способом могут, например, покупатели «Азбуки вкуса».

Для премиальных брендов персональное внимание к клиенту становится важной частью конкурентной стратегии. Причем эта тенденция заметна не только в рознице, но и в других сегментах, где качество обслуживания во многом определяет впечатление от бренда.

Ирина Пронина, бренд-директор PIONEER: Высококлассный сервис и бесшовный фиджитал-опыт — это сегодня ключевой способ отстроиться от конкурентов. Премиальный девелопер больше не конкурирует ценой или локацией — это лишь базовый минимум. Борьба идет на уровне сервиса: от первой цифровой коммуникации и атмосферы в шоуруме до момента передачи ключей и, что самое важное, последующего проживания.

Для люксовых брендов эта тенденция открывает новые возможности в аналитике клиентского опыта. Готовность заплатить больше установленной стоимости покупки может говорить о высокой ценности полученного опыта для покупателя. Сопоставляя данные о цифровых чаевых и текстовые отзывы с историей покупок, компания может лучше понять, за что ее ценят клиенты, какие сервисы заслуживают развития, а какие приемы работы стоит внедрить в программы обучения и мотивации персонала.

Психология благодарности

Впечатление от сервиса во многом зависит от того, как именно компания предлагает оставить чаевые. Опыт взаимодействия с брендом обычно формируется в пиковой и финальной точках касания. Поэтому просьба о благодарности должна выглядеть как проявление внимания к клиенту, а не как барьер. Навязчивый экран оплаты способен испортить впечатление даже от идеального обслуживания.

В премиальном сегменте благодарность чаще становится реакцией на персональное внимание, когда сотрудник не просто выполняет свои обязанности, а учитывает индивидуальные пожелания клиента, предвосхищает его ожидания или помогает решить нестандартную задачу. Именно такие ситуации, например, отмечают гости Ararat Park Hyatt Moscow.

Оксана Масюкова, генеральный менеджер Ararat Park Hyatt Moscow: Есть такое английское выражение — You made my day («Ты сделал мой день»). Наверное, вот это умение превратить обычный день в особенный, способность уловить настроение и предвосхитить ожидания и есть то, за что гости чаще всего благодарят наших сотрудников. Умение правильно принести блюдо или подать кофе важно, но настоящий сервис состоит не в этом, а в искреннем внимании.

Брендам важно сохранять эмоциональную связь с сотрудником, который помогал покупателю. Имя, фотография и краткое описание роли делают благодарность адресной. Этот эффект подтверждают и массовые сервисы: например, в «Яндекс Лавке» добавление фотографий и историй о мечтах курьеров увеличило количество чаевых на 31%. А в отеле Viceroy Chicago гости могут оставить чаевые за помощь с багажом по персональному QR-коду сотрудника, а за уборку — по коду в номере. Через эти коды персонал получил более 4 тыс. долларов за первые три месяца работы системы.

Однако если в массовых сервисах или отелях интерфейс должен с нуля познакомить гостя с сотрудником, то в премиальном ретейле личный контакт уже установлен во время консультации. Здесь интерфейс решает немного иную задачу — не привлечь внимание, а сделать финальный шаг оплаты максимально быстрым, эстетичным и добровольным. Для этого могут подойти лаконичная NFC-метка, фирменная стойка с QR-кодом или интеграция в мобильное приложение бренда.

Завершить сценарий стоит ненавязчивым продолжением коммуникации. Чтобы не перегружать клиента, лучше предложить одно целевое действие, основанное на его текущем интересе. Например, после подбора парфюма или ухода — сохранить рекомендации в приложении и настроить напоминание о следующей консультации.

Маркетинговые метрики: как работа с чаевыми повышает LTV и NPS и помогает генерировать UGC

Предложение оставить чаевые завершает обслуживание, но оценить его результат можно лишь со временем, регулярно сопоставляя данные о транзакциях и отзывах с дальнейшим поведением покупателей и результатами работы команды. Это позволит отслеживать следующие показатели.

Рост среднего чека и LTV . Доверие к «своему» консультанту или мастеру снижает чувствительность клиента к цене. Покупатели охотнее соглашаются на рекомендации, выбирают смежные категории и приобретают дополнительные услуги. Анализируя в CRM данные о чаевых, частоте визитов и покупках, компания может также отследить, как персональное внимание конвертируется в рост LTV.

. Доверие к «своему» консультанту или мастеру снижает чувствительность клиента к цене. Покупатели охотнее соглашаются на рекомендации, выбирают смежные категории и приобретают дополнительные услуги. Анализируя в CRM данные о чаевых, частоте визитов и покупках, компания может также отследить, как персональное внимание конвертируется в рост LTV. Формирование адвокатов бренда (Net Promoter Score и User-Generated Content). Яркий эмоциональный контакт запускает естественное «сарафанное радио» — клиенты чаще делятся впечатлениями и рекомендуют бренд знакомым. При этом важно разделять инструменты: комментарий к чаевым дает мгновенную оценку «здесь и сейчас», показатель потребительской лояльности (NPS) замеряет готовность рекомендовать компанию отдельным вопросом, а превращение отзыва в публичный контент (UGC) требует согласия автора.

(Net Promoter Score и User-Generated Content). Яркий эмоциональный контакт запускает естественное «сарафанное радио» — клиенты чаще делятся впечатлениями и рекомендуют бренд знакомым. При этом важно разделять инструменты: комментарий к чаевым дает мгновенную оценку «здесь и сейчас», показатель потребительской лояльности (NPS) замеряет готовность рекомендовать компанию отдельным вопросом, а превращение отзыва в публичный контент (UGC) требует согласия автора. Обогащение CRM и перехват негатива . Анализ отзывов помогает точнее сегментировать аудиторию и выявлять паттерны предпочтений. Но главное — этот инструмент позволяет вовремя уловить недовольство. Если клиент сталкивается с проблемой, фиксация причины в CRM дает шанс решить вопрос до того, как негатив уйдет в публичные геосервисы или соцсети.

. Анализ отзывов помогает точнее сегментировать аудиторию и выявлять паттерны предпочтений. Но главное — этот инструмент позволяет вовремя уловить недовольство. Если клиент сталкивается с проблемой, фиксация причины в CRM дает шанс решить вопрос до того, как негатив уйдет в публичные геосервисы или соцсети. Лояльность сотрудников (Employee Net Promoter Score). Обратная связь делает работу с командой предметной. Руководитель может увидеть, за какие действия клиенты ценят персонал, и учесть это при обучении и мотивации. Так консультант получает подтверждение ценности своего труда, что формирует личную заинтересованность в развитии отношений с клиентом. При этом уровень лояльности сотрудников к работодателю можно отдельно оценивать с помощью метрики eNPS (индекс лояльности сотрудника к работодателю).

Елена Гурьева, управляющая Институтом красоты BABOR: Чаевые — это результат высококлассной работы специалиста. Если клиент получил тот самый вау-эффект или результат от его посещения превзошел все его ожидания.

Опыт взаимодействия с брендом в эпоху ИИ

Глубокая аналитика и оцифровка данных меняют не только текущие бизнес-метрики, но и сам подход к построению бренда в долгосрочной перспективе. С развитием технологий меняется и сама причина, по которой люди оставляют чаевые.

Главный двигатель этого процесса — парадокс автоматизации. Чем больше стандартных задач забирают себе алгоритмы и нейросети, тем дороже ценится живое человеческое участие. В мире, где любую покупку можно совершить без единого слова, консультант привлекает клиента не функцией оформления заказа, а эмпатией и уникальной экспертизой. И именно за это личное внимание покупатель готов платить сверх чека.

Параллельно меняется и форма этой благодарности: цифровые чаевые могут стать частью более персонализированного взаимодействия, которое сегодня развивается в том числе через программы лояльности. В ближайшем будущем они могут окончательно трансформироваться из изолированного платежа в единый гибридный механизм, где оплата, начисление бонусных баллов, личная благодарность сотруднику и обновление CRM-профиля происходят в одно касание. Это позволит брендам бесшовно объединить мотивацию персонала, финансовую аналитику и управление лояльностью в экосистему.

Итоги

В премиальном сегменте качество клиентского опыта складывается из множества деталей — от персональной консультации до последнего взаимодействия после покупки. Цифровые чаевые выступают одним из инструментов, позволяющих сделать часть этого опыта измеримой. Это дает брендам возможность находить точки роста, совершенствовать сервис и выстраивать более персонализированные отношения с аудиторией.

При этом технологии сами по себе не формируют лояльность. Их ценность — в том, что они помогают бизнесу лучше понимать ожидания клиентов, замечать изменения в их поведении. В условиях, когда продукты и услуги становятся похожими между собой, качество взаимодействия с брендом может стать важным преимуществом.