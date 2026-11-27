Звук может стать основой рекламной кампании и такой же узнаваемой чертой бренда, как логотип или фирменный цвет. Аудиоэффекты помогают покупателям представить ощущения от использования продукта еще до покупки и дают дополнительный повод его попробовать. Зачем делать звук основой рекламной кампании, что учитывать при ее разработке и по каким метрикам оценивать результат, рассказывает Татьяна Ерошкина, бренд-менеджер «Магнат».

Почему бренды обращаются к ASMR

ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) — это феномен, при котором тихие, четкие звуки (шепот, шелест, легкий хруст, постукивание) вызывают у человека приятное ощущение расслабления и легкого покалывания. В рекламе эти приемы адаптируют под коммерческую задачу: дать зрителю максимальный «сенсорный опыт» через экран.

При этом важно разграничить ASMR и классический звуковой маркетинг. ASMR в чистом виде направлен на глубокое расслабление и сенсорный отклик. Звуковой маркетинг же использует аудиоэффекты как триггер. Характерный хруст при разломе печенья или сочный звук открытия баночки с напитком работают в рекламе даже тогда, когда зритель не испытывает физиологической ASMR-реакции. Главная задача заключается в том, чтобы помочь аудитории виртуально пережить опыт потребления товара и вызвать желание его купить.

Исследования подтверждают, что ASMR может влиять не только на эмоциональное восприятие рекламы, но и на покупательские намерения. Например, авторы одной из работ обнаружили, что использование ASMR-элементов в видеорекламе повышало готовность участников приобрести продукт. Среди факторов, объясняющих этот эффект, исследователи выделили расслабление и более глубокое погружение в рекламное сообщение.

Как звук делает продукт желанным

Между прослушиванием аудиодорожки в ролике и возникающим желанием купить товар лежит понятная психофизиологическая цепочка.

Передача текстуры и физических свойств . Фотография демонстрирует форму и цвет, но не показывает плотность. Сочный хруст свежего яблока или звонкий хруст шоколада мгновенно дают представление о текстуре продукта.

. Фотография демонстрирует форму и цвет, но не показывает плотность. Сочный хруст свежего яблока или звонкий хруст шоколада мгновенно дают представление о текстуре продукта. Наглядная демонстрация преимущества . Если ключевое УТП продукта — хрустящая корочка или пышная пена, звук делает это свойство осязаемым еще до первого употребления.

. Если ключевое УТП продукта — хрустящая корочка или пышная пена, звук делает это свойство осязаемым еще до первого употребления. Создание предвкушения. Когда зритель видит на экране занесенную над яблоком или шоколадом руку, мозг подсознательно предвосхищает сенсорный финал, например, момент разлома, откусывания или открытия баночки. Звуковая «разрядка» в этот момент замыкает сенсорную цепочку, вызывая чувство удовлетворения и усиливая желание попробовать продукт.

Звук действительно может менять восприятие еды, что подтверждают различные исследования. В одном из них ученые выяснили: если усилить хруст чипсов в наушниках, люди начинают считать их более свежими и хрустящими. При этом сами чипсы остаются совершенно одинаковыми. В другой работе также собраны примеры того, как звуки влияют на наши ощущения от еды. Получается, что вкус и текстура продукта складываются не только из того, что мы чувствуем языком, но и из того, что слышим. Именно поэтому выразительный хруст может сделать шоколад или чипсы привлекательнее еще до первой пробы.

Как звук помогает продвигать бренд

Однако эмоциональное предвкушение и передача текстуры — это только первый шаг. Поняв, как звук заставляет желать конкретный товар, бренд может масштабировать этот эффект на всю систему коммуникации, превратив аудиальный прием из разового трюка в узнаваемый элемент идентичности, соблюдая следующие принципы.

Звук как основа для серии роликов . Одно и то же узнаваемое действие, будь то разлом, открывание баночки или наливание напитка, становится сквозным мотивом всей рекламной кампании, связывая разные сюжеты в единую коммуникационную линию.

. Одно и то же узнаваемое действие, будь то разлом, открывание баночки или наливание напитка, становится сквозным мотивом всей рекламной кампании, связывая разные сюжеты в единую коммуникационную линию. Формирование устойчивых ассоциаций . Систематическое использование аудиотриггера закрепляет в сознании аудитории нейронную связь: покупатель слышит характерный звук и мгновенно вспоминает конкретный бренд даже с закрытыми глазами.

. Систематическое использование аудиотриггера закрепляет в сознании аудитории нейронную связь: покупатель слышит характерный звук и мгновенно вспоминает конкретный бренд даже с закрытыми глазами. Триггер для пользовательского контента (UGC). Если действие в рекламе звучит вкусно и его легко повторить дома на камеру (например, навести микрофон смартфона на разламываемую плитку шоколада), аудитория может начать воссоздавать этот прием в своих роликах. Звук становится поводом сняться с продуктом и выложить видео в соцсети. Так произошло с виральным трендом на дубайский шоколад: миллионы людей создавали видео не просто ради вкуса, а чтобы снять тот самый специфический хруст при разломе плитки.

Например, Coca-Cola годами использует одни и те же звуки: открывание банки, шипение пузырьков и звон льда в стакане. А в проекте "Coke SoundZ" из них и вовсе сделали музыкальный инструмент. В итоге эти звуки узнают с первых секунд, даже если не показывать в кадре сам логотип.

Знакомый звук может запоминаться не хуже визуального образа. Например, одно из исследований подтверждает, что ASMR-элементы помогают лучше запоминать видеорекламу. Другая работа показала, что даже короткие звуковые логотипы могут влиять на эмоции и отношение к бренду. Поэтому у звука есть еще одна важная роль: со временем он может стать таким же узнаваемым элементом марки, как цвет упаковки или логотип.

Как маркетологу построить коммуникацию вокруг звука

Когда физические свойства продукта становятся частью рекламной коммуникации, звук помогает сделать их более ощутимыми для аудитории. Сочность, свежесть, тягучесть или хруст можно передать через конкретные действия: разлом, нарезку, откусывание или даже сжатие упаковки.

Впрочем, реальное звучание не всегда оказывается достаточно выразительным для рекламы. Аппетитный в жизни хруст на записи может потерять свою интенсивность, поэтому в производстве роликов нередко участвуют специалисты по фоли-арту. Они помогают добиться нужного звучания, которое затем становится частью общего рекламного образа наряду с упаковкой и логотипом. Эта звуковая концепция может использоваться в разных форматах, от телевизионных роликов до коротких видео у блогеров.

Иногда работа со звуком начинается еще до появления рекламного ролика. Например, бренд замороженных блюд Delimex специально скорректировал рецептуру и толщину обжаренной кесадильи, чтобы при укусе получался максимально громкий и сочный хруст. В этом случае рекламная идея оказалась напрямую связана с характеристиками самого продукта.

Похожий принцип использует и «Магнат». В кампании мороженого Double «Соленая карамель» в центре внимания оказывается характерный хруст толстого слоя шоколада при разломе пинты. Этот звук возникает благодаря физическим свойствам продукта и передает ощущение плотного шоколадного покрытия. Этот прием бренд использует и при продвижении своих эскимо: в рекламных роликах особое внимание уделяется фирменному хрусту шоколада при первом укусе.

Как измерить эффективность рекламной кампании, построенной на звуковых эффектах

Красивый и необычный звук сам по себе еще не гарантирует успех рекламной кампании. Важно, чтобы он не просто привлекал внимание, но и помогал запомнить бренд, формировал нужное впечатление о продукте и в итоге влиял на продажи. Поэтому эффект от ASMR-механик оценивают по нескольким показателям.

Прежде всего смотрят, как аудитория реагирует на сам ролик. Необычный хруст или характерный звук разлома может зацепить зрителя с первых секунд и удержать его до конца видео. Это отражается на VTR (View-Through Rate) и глубине просмотра. Если ролик досматривают чаще, может снижаться и CPCV (Cost Per Completed View), то есть стоимость одного полного просмотра.

Но дело не только в просмотрах. Звук может менять впечатление от самого продукта. Например, хруст ассоциируется со свежестью, а выразительный звук разлома шоколада может подчеркнуть качество и даже добавить продукту ощущения премиальности. Проверить, сработал ли этот эффект, помогают исследования Brand Lift и Product Lift. Они показывают, стали ли потребители лучше узнавать бренд и изменилось ли их отношение к товару.

Другой результат такой рекламы связан с пользовательскими видео. Если звуковой прием хочется повторить, записать на видео или показать другим, аудитория сама подхватывает идею бренда. Так появляется UGC-контент, который продолжает распространять рекламную кампанию уже за пределами официальных каналов. Здесь смотрят на количество пользовательских публикаций и их суммарный охват.

И наконец, важно понять, отражается ли все это на продажах. Для этого проводят A/B-тесты: сравнивают две версии ролика, одну с акцентированным фоли-артом, другую без выраженных звуковых эффектов. Разница в конверсии и продажах помогает оценить, действительно ли звук повлиял на выбор покупателей и стоили ли дополнительные затраты на него полученного результата.

Заключение

Звук в рекламе может значить больше, чем просто приятное дополнение к картинке. Звуковая коммуникация особенно эффективна, когда в ее основе лежит реальное свойство продукта, а не просто запоминающийся аудиоряд. Хруст шоколада или шипение напитка помогают передать то, что зритель не может почувствовать через экран, и формируют ожидание от первого знакомства с товаром. Если этот звук достаточно характерный и последовательно используется в рекламе, он постепенно становится частью идентичности бренда: аудитория начинает узнавать продукт не только по упаковке и логотипу, но и на слух.

Поэтому при разработке такой кампании важно начинать с самого продукта: определить его отличительную особенность, понять, как ее можно передать аудиально, и встроить этот прием в разные форматы коммуникации. При этом важно оценивать не только то, насколько ролик привлекает внимание, но и меняется ли восприятие продукта, запоминают ли потребители бренд и отражается ли кампания на покупательском поведении. В таком случае звук становится дополнительным способом показать ценность продукта и выделить его на фоне конкурентов.