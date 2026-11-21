Бренд 12 STOREEZ представил новогоднюю кампанию «Настоящее чудо» с участием супермодели Натальи Водяновой. Проект посвящен семейным традициям, детским воспоминаниям и моментам, которые создают праздничную атмосферу.



В рамках кампании Водянова поделилась воспоминаниями о праздновании Нового года в детстве. Одной из запомнившихся ей традиций стали прогулки после боя курантов, когда незнакомые люди поздравляли друг друга и делились праздничным настроением. Кампания также сопровождает запуск праздничной коллекции 12 STOREEZ. Ее эстетика вдохновлена парижской богемой 1920-х годов, «Русскими сезонами» Сергея Дягилева и светскими вечерами начала XX века.



В коллекцию вошли вечерние платья из итальянского твида и шелкового ламе, костюмы из букле и английского твида, а также аксессуары из жаккарда, шелка и бархата. Среди моделей — платье D'Este с серебристыми нитями, комплект Yusupova из букле и кружевное боди Bakst, отсылающее к театральным костюмам художника Льва Бакста.



Сотрудничество с Водяновой связано и с благотворительной деятельностью модели. Бренд поддерживает основанный ею фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям и взрослым с аутизмом и другими особенностями развития. Партнерство 12 STOREEZ и фонда продолжается с 2024 года.