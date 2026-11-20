Американский производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Nike и «Формула-1» заключили долгосрочное партнерство. Оно охватит такие направления, как создание продукции, инновации, дизайн и организация мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Nike.

В рамках партнерства будет представлена ​​спортивная экипировка — обувь, одежда и аксессуары. Первый этап — выпуск лимитированной капсульной коллекции Nike x Las Vegas Grand Prix, приуроченной к Гран-при Лас-Вегаса 20 ноября. В дальнейшем, начиная с гоночного сезона 2027 года, появятся новые коллекции.

Со следующего года Nike будет выпускать лимитированные капсульные коллекции, обеспечивать экипировкой персонал «Формулы-1» на мероприятиях по всему миру, а также создавать для болельщиков новые форматы взаимодействия со спортом — как на автодромах, так и за их пределами.

Nike начнет сотрудничество с F1 Academy, чтобы способствовать развитию женского автоспорта. Бренд будет взаимодействовать со спортсменками при разработке экипировки, опираясь на их профессиональный опыт, а также на инновации, передовой дизайн и технологии.

При этом Nike переживает непростые времена. Ранее компания предупредила, что ее продажи продолжат снижаться в ближайшие два года. В 2027 финансовом году падение может составить несколько процентов, в 2028 году оно замедлится. Вернуться к росту Nike рассчитывает в 2029 году. К 2031 году компания обещает увеличить выручку на $5 млрд.