«Яндекс» запустил новые рекламные инструменты для Smart TV

«Яндекс» представил новые инструменты для продвижения брендов в видеоконтенте Smart TV. Теперь рекламодатели «Директа» могут размещать видеорекламу и баннеры на «умных» телевизорах. Об этом Sostav сообщили в компании.

Видеоролики отображаются в среде с активным звуком и на большом экране, что повышает вероятность их восприятия пользователями. Кампании оплачиваются по аукционной модели, что позволяет гибко управлять затратами. Дополнительно доступны настройки таргетинга и аналитика в реальном времени, включая исследования по анализу эффективности кампаний.

«В тестовом режиме бизнесу теперь доступны исследования, с помощью которых можно проанализировать эффективность кампаний: как изменились после просмотра рекламы число поисковых запросов от пользователей (Search Lift), количество визитов на сайт (Visit Lift), как меняется восприятие бренда в ходе кампании (Brand Lift)», — уточнили в компании.

Помимо видеорекламы, «Яндекс» запускает новый формат в устройствах с операционной системой YaOS — ТВ-билборд. Он размещается на домашней странице при включении телевизора, под строкой поиска и на странице выбора ТВ-каналов.

Отмечается, что пользователи могут взаимодействовать с баннером, переходя на страницу бренда по клику или через QR-код. Механика с QR-кодом тестируется и в видеорекламе.

Елизавета Смирнова, руководитель медийных проектов «Яндекс Рекламы»: Мы видим большой потенциал в развитии направления Smart TV. Уже сегодня в России десятки миллионов умных устройств. С каждым годом они становятся доступнее, их популярность растет. Для рекламодателей это возможность взаимодействовать с аудиторией, которая почти не пересекается с классическим ТВ или переходит с него на онлайн-смотрение. В 2025 году мы планируем развивать направление Smart TV, отвечая на запрос рынка: расширять инвентарь и подключать новых партнеров, добавлять новые форматы и механики взаимодействия с рекламой.

Для оценки эффективности размещений «Яндекс» предлагает метрики Brand Lift, Search Lift, Visit Lift и Target Lift. По словам представителей компании, направление Smart TV будет активно развиваться в 2025 году с расширением форматов, инвентаря и партнерской сети.

Ранее на «Первом канале» протестировали технологию автоматического встраивания рекламных баннеров в видеопоток телепередач — VRAP. Разработкой занимается технологическая компания Post Media совместно с ГК «Родная Речь» . Первым рекламодателем, воспользовавшимся новой системой, стал бренд «Наша Птичка» (группа агропредприятий «Ресурс»).