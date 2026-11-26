«Триколор» представил продукт AMS (Advertising Management System), с помощью которого показывать рекламу на спутниковых телеканалах можно не всей аудитории сразу, а только выбранным группам. Демонстрацию можно настроить по географическим и социально-демографическим признакам зрителей, привычкам просмотра и типу оборудования. Об этом сообщила пресс-служба «Триколора».

Михаил Гринь, директор по маркетингу «Триколор»: Технологическая сложность этого решения заключается в том, что мы переносим инструменты персонализации, привычные для цифровой среды, на спутниковые телеканалы. Вместо одинакового рекламного сообщения для миллионов зрителей рекламодатель получает возможность обращаться к конкретным сегментам аудитории, управлять частотой контактов, выбирать оптимальный формат и определять приоритет показов.

Рекламодатели смогут контролировать число показов одному зрителю «Триколора». Это снизит риск рекламного перенасыщения и баннерной слепоты, а также повысит качество контакта с целевой аудиторией.

В рамках AMS предусмотрены 15-минутные рекламные слоты, в каждом из которых может размещаться не более пяти рекламных сообщений. Рекламодателям доступны традиционные баннеры и короткие видеоформаты продолжительностью 10−15 секунд.