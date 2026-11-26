В день стратегических инициатив Национального рекламного форума совместно с рабочей группой по Цифровому ТВ АРИР и комитетом АКАР по новым медиа состоялась сессия «Цифровое ТВ: от хаоса к порядку», объединившая представителей сейлз-хаусов, рекламных агентств, технологических компаний и рекламодателей. Модератором дискуссии выступил Алексей Филия, руководитель рабочей группы по Цифровому ТВ АРИР, заместитель генерального директора по стратегии и развитию рекламных продуктов «ГПМ Реклама». В центре обсуждения оказались текущее состояние и перспективы развития Connected TV, классификация и структуризация инвентаря, подходы к медиапланированию, а также технологии, позволяющие оценивать эффективность цифрового ТВ в решении задач бизнеса.

Открывая сессию, Алексей Филия представил первую версию карты рынка CTV+, подготовленную рабочей группой по Цифровому ТВ АРИР. По словам эксперта, ранее рынок отличался большим количеством участников, непрозрачным распределением инвентаря и недостаточным пониманием того, кто и какие рекламные возможности предлагает. Работа над картой стала одним из ключевых шагов к систематизации сегмента и отправной точкой для дальнейшей работы. В ее основу лег опрос непосредственно владельцев инвентаря, которые предоставили информацию о своих ресурсах и принципах их распространения через селлеров.

Алексей Филия, руководитель рабочей группы по Цифровому ТВ АРИР, заместитель генерального директора по стратегии и развитию рекламных продуктов «ГПМ Реклама»: Раньше рынок CTV оставался для многих «темным углом», в котором не хватало мощного фонарика. Теперь у нас появляется возможность осветить его целиком и увидеть, из каких сегментов он состоит, кто владеет инвентарем и как он распределяется. Это позволит участникам рекламного рынка лучше ориентироваться в структуре CTV, понимать состав и доступность инструментов, а также точнее оценивать возможности сегмента для медиапланирования.

Продолжая тему структуризации, Илья Куценко, сопредседатель комитета по новым медиа АКАР и директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group, рассказал о развитии отдельного направления диджитал ТВ и работе над отраслевой терминологией. Эксперт подчеркнул важность разграничения различных моделей видеопотребления: адресного размещения рекламы в телевизионном эфире и других сценариев просмотра контента на цифровых устройствах. По его мнению, большой экран обладает собственной спецификой с точки зрения качества контакта и состава аудитории, поэтому его некорректно приравнивать к просмотру видео на мобильных устройствах. По оценке эксперта, цифровое ТВ остается одним из самых быстрорастущих направлений рекламного рынка, его прирост составляет более 50%.

Отдельное внимание участники уделили тому, как меняются подходы к планированию рекламных кампаний. Елена Петрова, ТВ-директор группы АДВ, обозначила основные барьеры, с которыми сталкиваются агентства при работе с цифровым ТВ: большое количество поставщиков, недостаточная прозрачность инвентаря, сложности с мониторингом размещений и оценкой результатов. По ее словам, появление отраслевых карт уже помогает решить часть этих вопросов, однако следующий этап развития сегмента связан с формированием единой логики планирования. Спикер отметила, что важную роль в распределении рекламных объемов играют независимые измерения, позволяющие корректировать кампании на основе фактических результатов.

О возможностях совместного использования традиционного и цифрового телевидения рассказал Константин Кобцев, Digital Buying director SkyAlliance. Он отметил, что диджитал ТВ не должно рассматриваться как замена классического ТВ, наибольшую эффективность дает комбинация этих каналов в едином медиамиксе, используя сильные стороны каждого из них. Цифровое ТВ позволяет точнее работать с отдельными сегментами аудитории, использовать возрастной, географический и поведенческий таргетинги, а также достраивать охват к традиционному телевидению. По оценке эксперта, среднерыночный CPM в диджитал ТВ составляет 300−370 руб. С учетом качества контакта в диджитал ТВ, справедливая цена этого инвентаря должна быть выше, чем в программатик-трафике (не всегда прозрачном), но и не может превышать стоимость аналогичных узких аудиторий на ТВ.

Переход от количественных показателей к доказательной оценке эффективности стал центральной темой выступления Игоря Пачкова, директора по рекламному продукту МТС Ads Premium Video. Эксперт обратил внимание на разрыв между масштабом потребления контента на больших экранах — более 70 млн подключенных Смарт ТВ и IPTV-устройств — и долей сегмента в рекламных бюджетах, которая составляет лишь 4−5%. По его словам, для дальнейшего развития CTV-индустрии необходимо научиться связывать рекламный контакт на телевизоре с последующими действиями пользователя на других устройствах. Один зритель CTV оставляет до пяти несвязанных идентификаторов, и каждый участник рынка видит только свою часть картины. Чтобы связать контакт на большом экране с последующей покупкой, МТС запустила кросс-медийную панель, откалиброванную совместно с Media Direction Group, которая измеряет охват в людях одновременно в ТВ-эфире, CTV и OLV. Отдельно эксперт подчеркнул роль CTV в формировании инкрементального охвата: по результатам первых измерений, 43% зрителей CTV не пересеклись с аудиторией классического ТВ и Web/Mobile, что подтверждает способность больших экранов привлекать дополнительные группы зрителей и расширять совокупный охват рекламных кампаний. Следующим шагом эксперт назвал пилоты по оценке влияния CTV на продажи.

Говоря об эффективности рекламных размещений, Екатерина Богдан, CEO и co-founder сейлз-хауса «ЭКРАН», рассказала о возможностях CTV, вариантах таргетирования показа рекламы на нужную аудиторию и управлении эффективной для клиента частотой. Отдельно спикер отметила недавнее партнерство с «Магнит ADS», которое позволило сопоставить данные о домохозяйствах, увидевших рекламу, с данными программы лояльности ритейлера и оценить влияние размещений на реальные продажи.

О технологических возможностях развития CTV рассказала Надира Элоян, руководитель направления CTV-рекламы Яндекс Рекламы. По ее мнению, все больше рекламодателей включают цифровое ТВ в медиамикс, а развитие Смарт ТВ приведет к увеличению объема его просмотра с рекламой. Среди перспективных направлений эксперт выделила расширение таргетинга, использование бренд-лифтов и других исследовательских инструментов, а также развитие интерактивных форматов, которые позволят связывать просмотр рекламы на большом экране с последующим действием пользователя на смартфоне.

Практический взгляд на оценку качества контакта представила Анна Добрянская, руководитель дирекции интернет-проектов АНО «Национальные приоритеты». Она рассказала об исследовании рекламной кампании проекта «Спорт — норма жизни», в рамках которого сравнивалась эффективность Смарт ТВ, десктопа и мобильных устройств. По результатам исследования, реклама на Смарт ТВ показала сопоставимые с другими цифровыми средами результаты по ряду бренд-метрик. При этом пользователи, видевшие ролик на большом экране, чаще отмечали его понятность и реже говорили о рекламной усталости.

Владимир Бузовкин, исполнительный директор центра управления рекламными каналами и коммуникаций Сбербанка, представил взгляд крупного рекламодателя на оценку эффективности CTV и подходы к формированию медиамикса на основе возврата маркетинговых инвестиций (ROI). Спикер отметил, что первоначальные модели оценки не учитывали потенциал CTV в полной мере, однако практический опыт размещений показал, что по ряду продуктов канал демонстрирует более высокий показатель, чем классическое телевидение, что стало одним из факторов пересмотра видеостратегий.

Подводя итоги сессии, Алексей Филия отметил, что рынок уже прошел значительную часть пути от хаотичного устройства к более структурированной модели. Появление отраслевых карт, развитие технологий измерения и возвращение на рынок объемов видеорекламного инвентаря формируют основу для дальнейшего роста сегмента. По мнению эксперта, потенциал CTV позволит сегменту выйти на объем в 50 млрд руб. уже к 2030 году.