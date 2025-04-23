ИИ встроил рекламу в телепередачи на «Первом канале»

На «Первом канале» впервые в России протестировали технологию автоматического встраивания рекламных баннеров в видеопоток телепередач — VRAP. Разработкой занимается технологическая компания Post Media совместно с ГК «Родная Речь» . Первым рекламодателем, воспользовавшимся новой системой, стал бренд «Наша Птичка» (группа агропредприятий «Ресурс»). Об этом Sostav сообщили в группе компаний «Родная Речь».

Технология VRAP позволяет системе на базе искусственного интеллекта распознавать контекст сцены в реальном времени и подбирать подходящий момент для показа «умного» анимированного баннера. Он занимает до 7% экрана и отображается в течение 5−15 секунд. Новый рекламный формат AI Smart Overlay позволяет размещать рекламу вне традиционных рекламных блоков, интегрируя ее в контент.

Как подчеркнули в группе, технология не заменяет, а дополняет классическое размещение, увеличивая доступный рекламный инвентарь. VRAP поддерживает все форматы вещания: традиционное ТВ, IPTV и OTT-платформы. Для каждого рекламного блока формируется специальный тег, содержащий такие метаданные, как точное время показа, категорию контента и прогнозируемые GRP.

Александр Тринич-Афанасьев, директор по развитию бизнеса группы компаний «Родная Речь»: AI Smart Overlay — это прорывной формат рекламы будущего. Внедрение ИИ делает ТВ-рекламу более релевантной, позволяя брендам быть уверенными, что их сообщения появляются в наиболее подходящих моментах. Совместно с Post Media мы открываем новую главу в истории телевизионного маркетинга.

Петр Шепин, директор коммерческой дирекции «Первого канала»: Стремление тестировать и развивать технологии, способные обеспечить ТВ-инвентарю высокие перформанс-характеристики, является нашим приоритетом. Первое внедрение VRAP открывает для рекламодателей новые возможности при сохранении всех преимуществ телевизионного формата. Мы верим, что этот путь станет новой магистралью для всей телерекламной индустрии.

Ирина Климова, вице-президент, директор по маркетингу группы агропредприятий «Ресурс»: Быть первопроходцами в инновационных рекламных форматах — наш стратегический приоритет. Проект позволяет не только опробовать передовые технологии, но и вывести взаимодействие с нашей аудиторией на качественно новый уровень. Мы уверены, что такой подход открывает уникальные возможности для более осмысленного и эффективного контакта с потребителями.

В группе уточнили, что в рамках пилотного проекта система автоматически определила сцену приготовления еды и добавила соответствующий баннер бренда «Наша Птичка», обеспечив «максимальное соответствие продукта и контекста». Все интеграции попадают в мониторинг и верифицируются через Mediascope, что, по словам участников проекта, обеспечивает прозрачность и достоверность измерений.