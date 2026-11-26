Британская телерадиокомпания BBC рассматривает возможность расширения своего стримингового сервиса BBC iPlayer. Платформа может начать показывать не только собственные программы, но и контент других телеканалов, а также размещать рекламу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Сейчас BBC iPlayer — это онлайн-сервис, в котором зрители могут смотреть программы, сериалы и фильмы BBC. Если планы будут реализованы, он сможет стать общей площадкой для нескольких британских вещателей. В частности, обсуждается возможность размещения на платформе контента Channel 4 и UKTV. В перспективе к проекту могут присоединиться и другие телеканалы, включая ITV.

Одним из главных изменений может стать появление рекламы. BBC традиционно финансируется за счет лицензионного сбора с британских домохозяйств и не размещает рекламу в своих основных программах. Однако новый формат может позволить показывать рекламные ролики рядом с контентом сторонних телеканалов. Также рассматривается возможность монетизации архивных программ самой BBC.

По данным источников, для реализации проекта потребуется техническая модернизация iPlayer. Ее стоимость может составить десятки миллионов фунтов стерлингов. Инвестиции планируется профинансировать за счет коммерческого подразделения BBC, а затем компенсировать комиссионными сборами с компаний, размещающих свой контент на платформе.

Инициатива связана с растущей конкуренцией со стороны международных стриминговых сервисов — Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video. Британские телеканалы ищут способы сохранить аудиторию и сделать собственный контент более доступным для зрителей. Так, согласно данным британского медиарегулятора Ofcom за июль 2026 года, 26% зрителей в Великобритании в первую очередь обращаются к Netflix, когда выбирают, что посмотреть. У BBC этот показатель составляет 25%.