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04.04.2025 в 17:10

«Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице

ИТ-компания добавила сервис с фото и видео от продавцов и брендов на главную страницу ya.ru

«Яндекс» интегрировал сервис «Ритм» на главную страницу ya.ru. Более 200 тыс. e-commerce компаний, ведущих страницы на платформе, смогут получить дополнительный бесплатный трафик в ленте, которая находится под поисковой строкой. Публикации включают фото и видео стильных образов, которые персонализированы для пользователей, и позволяют сразу перейти на сайт магазина или подписаться на бренд. Об этом Sostav сообщили в компании.

Бизнесы из «Ритма» уже получили более 150 млн показов за месяц, и ожидается, что эта цифра может вырасти в два раза к концу года. Фото и видеоконтент размещается рядом с товарами «Яндекс Маркета», а клики по публикациям из «Ритма» ведут к всплывающему окну с возможностью перейти на сайт бизнеса или конкретный товар. «Такая механика создает дополнительные точки контакта между брендом и аудиторией», — подчеркнули в компании.

«Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице «Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице «Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице «Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице «Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице «Яндекс» задал «Ритм»: e-commerce компании получат бесплатные показы на главной странице

Сейчас «Яндекс Ритм» находится на этапе бета-тестирования. Платформа продолжает принимать заявки от e-commerce компаний и развивать возможности для авторов и пользователей. Также ведутся эксперименты с новыми категориями бизнеса, которые могут быть интегрированы в сервис.

Оставить заявку на подключение можно на официальном сайте платформы. В «Ритме» уже представлены компании из сфер fashion, товаров для дома, бытовой техники, электроники и beauty. Среди брендов, использующих сервис, — BORK, «Золотое Яблоко», Cozyhome, Lichi, BRANDSHOP и другие.

Ранее «Яндекс» представил новый инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов. Среди ключевых особенностей — возможность больше узнать об аудитории канала на основе агрегированных обезличенных данных, таких как пол, возраст и местоположение.

Яндекс E-commerce «Ритм» «Яндекс Ритм»
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