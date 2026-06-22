X5 зафиксировала переход покупателей к более рациональному потреблению

Российские потребители за последние полгода стали более осторожно подходить к покупкам, сокращая количество товаров в чеке и отдавая предпочтение более доступным категориям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора ретейлера X5 Игоря Шехтермана.

По его словам, покупательское поведение смещается в сторону рационального потребления на фоне замедления экономики. В компании отмечают, что россияне чаще выбирают товары из более доступного ценового сегмента и внимательнее относятся к структуре своих расходов.

Вместе с тем в последний месяц X5 зафиксировала признаки улучшения потребительской активности. Шехтерман отметил, что компания реализовала ряд инициатив по возвращению покупателей и наблюдает небольшое оживление спроса.

Несмотря на общее замедление темпов роста онлайн-торговли, отдельные категории продолжают демонстрировать устойчивую динамику. В частности, высоким спросом пользуется готовая еда, популярность которой поддерживают изменение образа жизни потребителей и «большое количество одиноких людей», отметил Шехтерман.

Глава X5 также заявил, что компания не планирует отказываться от развития сети супермаркетов «Перекресток». По его словам, текущая экономическая ситуация оказывает давление на формат супермаркетов, однако спрос на широкий ассортимент и качественный сервис сохраняется, что поддерживает дальнейшее развитие этого сегмента.