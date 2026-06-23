X5 предложила ввести льготный НДС для готовой еды

В России нужно ввести льготный НДС для готовой еды наравне с общепитом и закрепить определение готовой еды в СанПиНе или другом нормативно-правовом документе. С такой инициативой выступила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит Shopper's.

В числе других предложений: внести продажу, производство, транспортировку, хранение готовой еды в общероссийский классификатор продукции в качестве самостоятельного вида деятельности, а также внедрить единые стандарты пищевой безопасности готовой еды, в том числе для онлайн-торговли.

От уплаты НДС освобождены предприятия общепита с выручкой до 3 млрд руб., долей доходов от услуг общепита не менее 70% и среднемесячной зарплатой не ниже средней по отрасли в регионе. До конца года льготой могут воспользоваться юрлица и ИП на упрощенной или патентной системе налогообложения с доходом до 60 млн руб.

Ранее X5 зафиксировала переход покупателей к более рациональному потреблению. За последние полгода россияне стали приобретать меньше товаров и чаще выбирать более доступные категории.