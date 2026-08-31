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18+
31.08.2026 в 12:45

WPP потребовала санкций против бывшего топ-менеджера GroupM

Компания обвинила Ричарда Фостера в неправомерных действиях

WPP обратилась в Верховный суд штата Нью-Йорк с требованием применить денежные санкции к бывшему руководителю Motion Content Group Ричарду Фостеру и его адвокатам. Холдинг обвиняет их в неправомерных действиях в рамках судебного процесса и просит вынести процессуальные санкции за «неправомерное и легкомысленное поведение», сообщает Campaign.

Поводом для нового обращения WPP стала обновленная версия иска Фостера против компании. В ней бывший топ-менеджер ссылается, в частности, на сведения о предполагаемом расследовании Sony, посвященном практикам WPP Media в области клиентских скидок и rebates.

WPP утверждает, что Фостер раскрыл в судебных документах конфиденциальную информацию, которая, по мнению компании, не должна была становиться публичной. Холдинг ставит под вопрос происхождение этих сведений и считает, что их использование в процессе было неправомерным.

WPP требует обязать Фостера и его юридическую фирму Brewer, Attorneys & Counselors полностью компенсировать расходы WPP на адвокатов, вызванные разбирательством вокруг измененного иска, а также полностью отстранить Brewer от ведения дела. По заявлению холдинга, адвокаты уже изучили и использовали конфиденциальную информацию, поэтому риск ее дальнейшего скрытого применения «недопустим».

Адвокаты Фостера отвергают претензии WPP и называют ходатайство компании необоснованным. Согласно их позиции, Фостер действовал как информатор, который ранее сообщал руководству WPP о предполагаемых нарушениях, а теперь пытается представить суду подтверждающие материалы.

Напомним, Фостер подал к WPP иск на $100 млн в ноябре 2025 года. Бывший руководитель Motion Content Group утверждает, что его увольнение было связано с тем, что он поднимал вопросы о практиках GroupM, ныне WPP Media, связанных с клиентскими возвратами.

Юлия Топольская
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