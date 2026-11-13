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13.11.2026 в 14:25

Wildberries тестирует платформу по поиску сотрудников для продавцов

Селлеры могут размещать объявления и обрабатывать отклики кандидатов

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запустил сервис, который позволит селлерам размещать объявления о поиске сотрудников и обрабатывать отклики кандидатов. Функционал доступен на платформе «Всем работа», опубликованные объявления соискатели смогут найти в приложении WB Job. Об этом сообщила RWB, в которую входит Wildberries.

Селлеры смогут размещать предложения на различные позиции, например менеджера по работе с Wildberries, получать отклики и выбирать подходящих кандидатов среди пользователей WB Job. Продавцы получат дополнительный канал для подбора сотрудников, соискатели — доступ к вакансиям селлеров, работающих в экосистеме Wildberries.

Wildberries планирует расширять возможности платформы «Всем работа»: усовершенствовать инструменты взаимодействия партнеров с соискателями и автоматизировать процессы подбора персонала.

Селлеры Кадры Wildberries работа
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