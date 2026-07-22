АУРЭК предложила предоставить отсрочку по налогам пострадавшим селлерам Wildberries

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила ввести шестимесячные «налоговые каникулы» для селлеров, чьи товары были уничтожены или повреждены на логистических объектах Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову и главе ФНС Даниилу Егорову, сообщают «Ведомости».

В ассоциации отмечают, что предприниматели столкнулись с остановкой продаж, кассовыми разрывами и необходимостью одновременно исполнять налоговые обязательства, закупать новые партии товаров и ожидать страховых выплат. АУРЭК предлагает предоставить пострадавшим отсрочку по уплате налогов и страховых взносов на шесть месяцев без начисления пеней и штрафов при наличии документального подтверждения утраты имущества.

По мнению объединения, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес, сохранить рабочие места и ускорить восстановление деятельности продавцов. АУРЭК также заявила о готовности предоставить властям списки пострадавших селлеров и участвовать в разработке механизма предоставления поддержки.

Вместе с тем эксперты считают, что для предоставления отсрочек не требуется менять законодательство. Председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров отметил, что действующие нормы уже позволяют предпринимателям получить перенос сроков уплаты налогов после оформления документов об утрате груза и подтверждения форс-мажорных обстоятельств.

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). По оценкам экспертов, восстановление объектов может обойтись в 20 — 35,8 млрд руб.

22 июля глава RWB Татьяна Ким сообщила об очередной атаке на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.