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13.07.2026 в 15:10

Wildberries сократил сроки выплат продавцам до 14 дней

Ранее вывод денег в среднем занимал 21 день

Маркетплейс Wildberries, входящий в группу RWB, изменил порядок формирования выплат селлерам. Кнопка по выводу денег будет доступна продавцам по истечении 14 дней после согласования финансового отчета. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.

Обновленный порядок позволит продавцам точнее планировать денежные потоки и эффективнее управлять закупками, ассортиментом и развитием бизнеса.

Анна Аверина, директор департамента по клиентскому опыту и сервису RWB:

Мы продолжаем совершенствовать финансовые процессы платформы, чтобы сделать их максимально понятными и удобными для продавцов. Новая схема сокращает сроки ожидания выплат и делает их более предсказуемыми. Это позволит предпринимателям быстрее получать доступ к своим средствам и эффективнее управлять оборотным капиталом.

В июне сообщалось, что Wildberries увеличил срок расчета с продавцами. За год доля селлеров, которые сталкивались с задержками выплат, увеличилась с 30% до 76%. Средний срок вывода денег составляет 26−30 дней после завершения расчетного периода, годом ранее показатель был равен 21 день.

Селлеры Wildberries выплаты
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