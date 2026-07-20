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18+
20.07.2026 в 17:05

Wildberries разрешила продавцам без штрафов перенести поставки с двух сгоревших складов

Предприниматели смогут изменить место приемки товаров и доставить их до 26 июля

Wildberries разрешила продавцам, планировавшим поставки на склады «Котовск» и «Электросталь», перенаправить товары на другие логистические площадки без применения штрафных санкций. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале для предпринимателей.

В качестве альтернативных точек приема доступны склады «Рязань», «Воронеж», «Рязань: Тюшевское», «Тула», «Владимир: Воршинское», «Тверь», а также склады, предназначенные для хранения продуктов питания.

Компания также продлила срок отгрузки: поставки можно осуществить позже первоначально запланированной даты — до 26 июля включительно.

В Wildberries уточнили, что оформлять перенос поставки не требуется — товары можно сразу направлять на любой из указанных складов. Новые правила распространяются как на уже оформленные, так и на новые поставки.

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). По оценкам экспертов, восстановление объектов может обойтись в 20 — 35,8 млрд руб. Маркетплейс объявил о мерах поддержки продавцов. Предпринимателей также поддержит ВТБ.

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