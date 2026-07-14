Wildberries отменил дополнительный сбор за логистику

Маркетплейс Wildberries отключил индекс распределения продаж (ИРП), на основе которого по определенным критериям рассчитывал дополнительный сбор за логистику. Об этом пишет Shopper's.

Wildberries ввел индекс в марте этого года и отключил 13 июля. Платформа решила отменить ИРП после изучения обратной связи от селлеров.

Индекс отражал процент заказов по одному артикулу в пределах одного федерального округа. Wildberries ввел дополнительный сбор к стандартной плате за логистику, привязанный к ИРП и стоимости товара. От уплаты были освобождены селлеры с ИРП выше 60%. В итоге селлеры должны были дополнительно платить 2−2,5% от стоимости товара.

Союз интернет-торговли с марта вел переговоры с Wildberries об отмене ИРП. В начале июля организация направила платформе обращение, под которым подписались 24 продавца.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) в марте пожаловалась Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на введение ИРП. В апреле ведомство выдало предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий селлерам и введение в заблуждение покупателей со сроком устранения нарушений до 15 мая.