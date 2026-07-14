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14.07.2026 в 18:40

Wildberries отменил дополнительный сбор за логистику

Такое решение маркетплейс принял после изучения обратной связи от селлеров

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Маркетплейс Wildberries отключил индекс распределения продаж (ИРП), на основе которого по определенным критериям рассчитывал дополнительный сбор за логистику. Об этом пишет Shopper's.

Wildberries ввел индекс в марте этого года и отключил 13 июля. Платформа решила отменить ИРП после изучения обратной связи от селлеров.

Индекс отражал процент заказов по одному артикулу в пределах одного федерального округа. Wildberries ввел дополнительный сбор к стандартной плате за логистику, привязанный к ИРП и стоимости товара. От уплаты были освобождены селлеры с ИРП выше 60%. В итоге селлеры должны были дополнительно платить 2−2,5% от стоимости товара.

Союз интернет-торговли с марта вел переговоры с Wildberries об отмене ИРП. В начале июля организация направила платформе обращение, под которым подписались 24 продавца.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) в марте пожаловалась Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на введение ИРП. В апреле ведомство выдало предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий селлерам и введение в заблуждение покупателей со сроком устранения нарушений до 15 мая.

Wildberries логистика
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