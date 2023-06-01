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01.06.2023 в 15:50

Wildberries опроверг информацию о снижении доли работающих по франшизе ПВЗ

По информации компании, число пунктов выдачи оставалось на прежнем уровне по сравнению с мартом

В Wildberries опровергли информацию о снижении доли работающих по франшизе пунктов выдачи заказов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информация от Tinkoff, распространённая в газете «Коммерсант», о снижении доли франшиз пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По состоянию на конец апреля текущего года партнёрские пункты выдачи составляют около 62%, оставшись на уровне марта, а по сравнению с 2022 годом он вырос на 6%, сказали в компании. В мае Wildberries перезапустила программу открытий партнёрских пунктов выдачи для России и стран СНГ.

Ранее аналитики Tinkoff eCommerce подсчитали, что число владельцев ПВЗ, работающих по франшизе Wildberries, в апреле 2023 года сократилось с 43% до 38% по сравнению с мартом. Эксперты отмечали, что тенденция может сохраниться, если компания не изменит подход к решению конфликтных ситуаций.

Напомним, в марте между маркетплейсом Wildberries и владельцами нескольких ПВЗ произошёл конфликт из-за новой системы штрафов за подмену товаров покупателей. Предприниматели приостановили работу на какое-то время. После вмешательства депутатов Госдумы и Минтруда, Wildberries заморозила около 10 тыс. штрафов. В мае служба безопасности компании обнаружила «серые» схемы продвижения продавцов и заблокировала их счета. Предприниматели вышли на забастовку, а позже главы Союза электронной торговли Георгий Волков сообщил, что ситуацией заинтересовалась прокуратура Москвы по ЦАО, и компанию ожидает проверка.

Wildberries онлайн-торговля ПВЗ
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