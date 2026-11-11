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11.11.2026 в 15:00

Оборот рынка интернет-торговли в России за девять месяцев составил 10,9 трлн рублей

E-com растет за счет внедрения новых технологий, несмотря на замедление притока пользователей

Оборот российского рынка электронной коммерции по итогам января-сентября 2026 года составил 10,85 трлн руб. Такие данные на сессии в рамках Дня платформенной экономики привел президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Подсчеты ассоциации публикует ТАСС.

По словам Соколова, число пользователей электронной коммерции практически не увеличивается, однако рынок продолжает расти благодаря внедрению новых технологий. Большинство покупок россияне совершают через платформы.

По данным АКИТ, за первое полугодие 2026 года оборот рынка интернет-торговли увеличился на 20% и достиг 7,2 трлн руб. В январе-июле показатель был на уровне 8,4 трлн рублей, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В 2025 году оборот интернет-торговли в России составил 13,2 трлн руб., напомнил Соколов.

Россия E-commerce Электронная торговля digital e-com
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