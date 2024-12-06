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06.12.2024 в 07:20

Wildberries начнет выдавать покупки в газетных киосках

На них будут действовать ограничения

Wildberries в ближайшее время запустит в пилотном режиме выдачу заказов в газетных киосках. Однако на такие заказы будут действовать ограничения по стоимости и размеру упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, размер посылок не должен превышать 35×45×38 см, стоимость — не более 10 тыс. руб. за товар. Срок хранения таких заказов составит три дня, и функция примерки для них будет недоступна. Доставка в киоски будет бесплатной.

Такой способ получения заказов в ближайшее время будет доступен на 26 объектах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Твери. Получение через киоск можно будет выбрать при оформлении заказа.

Ранее Wildberries сообщал, что осуществить возврат товаров теперь можно в любой подходящий пункт выдачи заказа (ПВЗ). Для этого нужно выбрать товар в разделе «Покупки» на сайте или в приложении маркетплейса, нажать «Вернуть товар» и показать получившийся QR-код сотруднику пункта выдачи.

Wildberries
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