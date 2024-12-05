Wildberries разрешит возвращать покупки в любой ПВЗ

Wildberries вводит механизм возврата покупок с помощью QR-кодов. Это позволит возвращать товары на любом пункте выдачи заказов (ПВЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее вернуть купленные товары можно было только в том ПВЗ, где пользователь получал заказ. Однако объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов.

Изменения также сделают процедуру возврата легкой не только для покупателей, но и для сотрудников ПВЗ. «QR-коды для возврата товаров — это шаг вперед в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов», — рассказали в компании.

Ранее стало известно, что на Wildberries появилась быстрая доставка продуктов питания. Первым партнером проекта стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в X5 Group.