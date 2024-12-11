Wildberries протестирует продажу алкоголя с самовывозом из магазинов партнера

Объединенная компания Wildberries и Russ тестирует продажу алкоголя по модели Click&Collect (самовывоз). Пользователи смогут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера. Для получения алкоголя нужно будет предъявить паспорт. Об этом со ссылкой на объединенную компанию пишет «РБК Вино».

Первым участником проекта станет сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб». Изначально услуга будет доступна в магазинах нескольких районов Москвы и Петербурга. Со временем к проекту присоединятся свыше 100 торговых точек ретейлера.

Для заказа алкогольных напитков пользователю потребуется выбрать их на Wildberries, добавить в корзину, а на этапе оформления покупки указать, в каком из магазинов «ВинЛаба» он заберет товары. Сотрудники торговой точки соберут заказ в течение часа.

Оплачивать товары нужно будет в магазине при выдаче. Заказ хранится в течение четырех дней с момента готовности. Функция самовывоза уже работает в обновленном мобильном приложении Wildberries на iOS и Android.

В компании подчеркнули, что в дальнейшем к такой модели продаж смогут подключиться и другие партнеры. Внедрение системы Click&Collect позволит компании «охватить еще больше уникальных товарных категорий, которые ранее не были представлены на онлайн-витрине».

Накануне Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB. Отмечалось, что бренд станет материнским.