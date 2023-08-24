Wildberries в первом полугодии 2023 года инвестировал в скидки 214,1 млрд рублей

В первом полугодии 2023 года инвестиции онлайн-платформы Wildberries в скидки выросли на 128% до 214,1 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Максимальный объём вложений — 45,9 млрд руб. — пришёлся на июнь. Wildberries продолжает развивать собственную программу лояльности.

Компания упростила отображение цен и скидок на товары на маркетплейсе. При оформлении заказов на сайте и в мобильных приложениях отображается финальная цена товара с учётом всех скидок от продавцов и самой онлайн-платформы. Увидеть размер индивидуальной скидки покупатели по-прежнему могут в «Личном кабинете» в разделе «Профиль».

«Работаем над улучшением клиентского опыта для пользователей нашей онлайн-платформы. Результаты исследования, проведённого специалистами компании, показали, что покупателей интересует конечная цена за товар, поэтому мы решили упростить для них визуальную информацию и теперь показываем стоимость покупок сразу с учётом всех скидок», — прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

По итогам первого квартала 2022 года маркетплейс увеличил оборот на 100% — до 577,2 млрд руб. За отчётный период общее число заказов на онлайн-платформе достигло 618,1 млн — рост на 118% год к году.

Наибольшие объёмы продаж зафиксированы в сегментах фэшн (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и прочее), продукции для благоустройства дома и дачи, бытовой техники и электроники, а также косметики и парфюмерии.