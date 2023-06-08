Wildberries увеличил оборот на 100% по итогам первого квартала

Маркетплейс Wildberries представил результаты деятельности по итогам первого квартала 2022 года. За отчётный период общее число заказов на онлайн-платформе достигло 618,1 млн — рост на 118% год к году. Оборот от продаж товаров и услуг (GMV) увеличился на 100% — до 577,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

В первом квартале самые высокие темпы роста продаж компания отметила в категориях:

автомобильные товары (рост на 207% год к году);

оборудование для умного дома и безопасности (рост на 202% год к году);

игровые консоли и игры (рост на 200% год к году);

садовая техника (рост на 189% год к году);

строительные инструменты (рост на 181% год к году).

Наибольшие объёмы продаж зафиксированы в сегментах фэшн (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и прочее), продукции для благоустройства дома и дачи, бытовой техники и электроники, а также косметики и парфюмерии.

В компании отмечают, что около 84% от всей реализованной через Wildberries продукции приобрели жители регионов (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга). По сравнению с первым кварталом 2022-го этот показатель вырос на 3%.

По итогам первых трёх месяцев 2023 года совокупная площадь логистических центров Wildberries в Белоруссии, Кыргызстане и Казахстане составила около 2,8 млн квадратных метров.

По итогам 2022 года Wildberries увеличил оборот на 98%. Покупатели приобрели на маркетплейсе 1,9 млрд товаров, что больше на 81% год к году