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18+
03.06.2025 в 12:10

Лед, сетка и история: «Вашингтон Кэпиталз» показал сувениры к рекорду Овечкина

Болельщикам представили четыре лимитированные миниатюры

Компания Monumental Sports Authentics совместно с площадкой Cllct выпустили четыре коллекционные миниатюры, посвященные рекордному 895-му голу российского нападающего и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сувениры включают фрагменты настоящей игровой сетки, которая использовалась на льду во время предматчевых разминок, а также кусочки льда с исторического матча, запечатанные в акриловых кубах. Все предметы помещены в коробки с логотипом «Вашингтон Кэпиталз».

Лед, сетка и история: «Вашингтон Кэпиталз» показал сувениры к рекорду Овечкина Лед, сетка и история: «Вашингтон Кэпиталз» показал сувениры к рекорду Овечкина Лед, сетка и история: «Вашингтон Кэпиталз» показал сувениры к рекорду Овечкина Лед, сетка и история: «Вашингтон Кэпиталз» показал сувениры к рекорду Овечкина

Каждый из предметов имеет собственный номер, а тираж варьируется от 200 до 1 487 экземпляров. Цены на коллекционные сувениры — от 895 до 1 499 долларов.

В апреле Овечкин в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 897 заброшенных шайб.

Александр Овечкин Washington Capitals
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