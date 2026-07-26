Warner Bros. Discovery подала в суд на Amazon из-за переманивания топ-менеджеров

Warner Bros. Discovery подала иск против Amazon, обвинив компанию во вмешательстве в договорные отношения, нарушении контракта и недобросовестной конкуренции. В иске утверждается, что Amazon «поспешно пытается переманить ряд сотрудников, работающих по контракту», включая директора по маркетингу HBO Max Пиа Барлоу, недавно перешедшую в Amazon MGM Studios. По данным Warner Bros., срок действия трудового договора Барлоу истекал не ранее 31 октября 2027 года. Иск подан на фоне приостановленной сделки по поглощению Warner Bros. компанией Paramount.

Amazon обвиняется в «вопиющем пренебрежении установленным законодательством Калифорнии», указывая, что компания Джеффа Безоса «пошла на нарушение правил, побуждая сотрудников со срочными трудовыми договорами нарушать эти договоры безнаказанно, заручившись гарантией, что Amazon будет защищать их и возмещать издержки в случае судебных претензий». Утверждается, что Amazon пытался склонить к разрыву контракта еще одного сотрудника — предположительно, представителя HBO Франческу Орси, чей договор истекает в декабре 2027 года. В отличие от Барлоу, Орси в итоге осталась в Warner Bros. Amazon MGM Studios от комментариев отказалась.