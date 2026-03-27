WARC: глобальный рекламный рынок может недополучить почти $100 млрд роста

Глобальный рекламный рынок может недосчитаться почти $100 млрд роста в ближайшие два года из-за энергетического кризиса, предупреждает WARC. Хотя в 2026 году рынок ожидается на уровне $1,32 трлн (+10,4%), риски остаются высокими, пишет MarketingDive.

Главный фактор — конфликт в Персидском заливе. В 2026 году он может забрать около $50 млрд роста. Если кризис затянется, то потери в 2027 году увеличатся вдвое.

WARC рассматривает три сценария. В оптимистичном случае ситуация быстро стабилизируется, и влияние ограничится отдельными отраслями. Сильнее всего пострадают путешествия и транспорт.

При более длительном кризисе рост замедлится, а рекламные бюджеты сократятся, особенно в пищевой индустрии и других чувствительных к цепочкам поставок секторах.

Наихудший сценарий сравнивают с кризисом 1973 года: падение потребительского спроса, стагнация и давление на ключевые отрасли, включая авто, туризм и электронику.

Однако даже в этом случае рынок продолжит расти (около 6,2% в 2026 году), но перспективы на 2027 год ухудшаются — особенно для digital-сегмента. Ожидается замедление рекламы в соцсетях примерно на 15%.

Согласно предыдущим прогнозам WARC, в 2026 году расходы увеличатся на 8,1% до $1,27 трлн, а в 2027 году вырастут еще на 7,1%, достигнув $1,36 трлн. Это практически удвоение рекламного рынка с начала пандемии.